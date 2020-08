Sachbeschädigung 18 Autos in Siegen zerkratzt, Polizei bittet um Hinweise

Siegen. Auf tausende Euro schätzt die Siegener Polizei den Sachschaden. Die Täter trieben am Donnerstagabend in der Grafestraße ihr Unwesen.

Weshalb werden Autos mutwillig beschädigt? Eine Antwort auf diese Frage können nur die unbekannten Verantwortlichen geben, die am Donnerstagabend, 6. August, insgesamt 18 Autos in der Grafestraße (Nähe Bluebox) in Siegen zerkratzt haben.

Wie die Polizei mitteilt, verrichteten die Täter „ihr unheilvolles Werk“ in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr. Bislang liegen der Polizei die genannten 18 Fälle von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen vor, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Um die Verursacher ausfindig zu machen, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung: 0271/7099-0.

