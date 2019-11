17 Siegerländer Schulen für Projektarbeit ausgezeichnet

Wie gebannt blicken Lehrer und Schüler auf den Erlenmeyerkolben, den eine Schülerin im weißen Laborkittel und mit Schutzbrille auf der Nase mit einem Industrieföhn erwärmt. Plötzlich macht es „Plopp“ und das hartgekochte Ei, was sich zuvor im Inneren des gläsernen Laborgerätes befand, liegt nun in der Hand einer weiteren Schülerin. Die Zuschauer sind begeistert.

Solche naturwissenschaftlichen Experimente führen die „Forscherkids ON TOUR“ des Gymnasiums Wilnsdorf regelmäßig in umliegenden Grundschulen vor und erklären dabei auch verständlich, welche wissenschaftlichen Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten dahinterstecken. Dafür wurden sie nun als Gesamtsieger des Projektwettbewerbes „Gut für Schulen“ der Sparkasse Siegen ausgezeichnet.

17 Schulen ausgezeichnet

Bereits zum neunten mal rief die Sparkasse zu dem Schulwettbewerb auf, bei dem sich im jährlichen Wechsel Grund- und weiterführende Schulen bewerben können. In diesem Jahr wurden 17 weiterführende Schulen aus dem gesamten Siegerland mit Preisgeldern von insgesamt 45.500 Euro ausgezeichnet. Wer auf welchem Platz landet, entscheidet eine Jury, die „sich intensiv mit jedem einzelnen Antrag befasst“, so Günter Zimmermann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Siegen. „Dabei erhält nicht automatisch das Projekt mit der höchsten beantragten Fördersumme das meiste Preisgeld, sondern die beste Idee wird ausgezeichnet“, erläutert er weiter.

Aula wird zum Catwalk

Das tatsächliche Ergebnis wurde auch in diesem Jahr erst am Tag der Preisverleihung bekanntgegeben, die in der Aula der Pestalozzischule stattfand. Nachdem alle Anwesenden begrüßt worden waren, stellten die nominierten Schulen nacheinander ihre Projekte vor.

Dabei bewiesen die Schüler Einiges an Ideenreichtum: Neben dem bereits erwähnten Live-Experiment wurde die Aula unter anderem kurzerhand zu einem Catwalk umfunktioniert, auf dem dann die brandneue Schulkleidung-Collection präsentiert wurde. Nach den „Forscherkids“ auf Platz Eins belegte die Pestalozzischule als Gastgeber den zweiten Platz mit ihrem „BistroLozzi“, das jedem Schüler für wenig Geld die Chance auf ein gesundes Frühstück geben soll. Auf Platz Drei folgte dann die Johanna-Ruß-Schule, die mit der Erweiterung der Schulimkerei die Naturverbundenheit und das motorische Geschick der Schüler fördern will.

Wettbewerb in 2020

Mit dem Wettbewerb sollen auch in Zukunft gezielt kreative und nachhaltige Projektideen gefördert werden. Im nächsten Jahr haben dann wieder die Grundschulen im Siegerland die Möglichkeit, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen.

