Ihmert. Der MGV Sängerbund Ihmert hat nur noch 18 Mitglieder.

Sängerbund mit 18 Mitgliedern

Bevor sich die Männer des MGV Sängerbunds Ihmert am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung in der Backstube das deftige Essen schmecken ließen, gab es zunächst wichtige Punkte auf der Tagesordnung. Gestärkt wählten die Sänger den Vorstand und blickten auf die Termine des Jahres.

Der Ihmerter Männerchor hat derzeit nur noch 18 Sänger, da im vergangenen Jahr einige Sangesbrüder verstarben. Im Zuge des Rückblicks erinnerte man sich aber nicht nur an die traurigen Momente. So blieb die Sängerreise nach Siegen mit Stadtbesichtigung und anschließendem Konzertbesuch von „May Be Bop“ in Wenden im September in fröhlicher Erinnerung. Im Oktober trat der Chor beim Herbstkonzert der Hemeraner Chöre in der Christuskirche auf. Im November nahmen die Sänger an der zentralen Gedenkfeier der Stadt Hemer zum Volkstrauertag teil. Mit von der Partie war der MGV Sängerbund Ihmert ebenfalls auf dem Hof Berkenhoff im Dezember.

Zweiter Notenwart wird erster Notenwart

Die Ihmerter Sänger wissen, was sie an ihrem ersten Vorsitzenden Heinz Brucke haben und wählten diesen im Rahmen der Vorstandswahlen wieder. Auch der erste Kassierer Axel Schulte bekam erneut das Vertrauen ausgesprochen. Gilbert Pothmann bleibt dem Verein als erster Schriftführer erhalten.

Der bisherige zweite Notenwart Heiner Schepper bekleidet zukünftig das Amt des ersten Notenwartes. Ihm zur Seite steht als neuer zweiter Notenwart Gilbert Pothmann. Heiner Schepper wurde zudem als erster Beisitzer wiedergewählt. In Bertold Schönenberg fanden die Sänger einen neuen zweiten Beisitzer.

Die Sänger blickten ebenfalls auf das Jahr 2020. Am 15. Februar wird um 18 Uhr zum traditionellen Winterfest eingeladen, welches in diesem Jahr erstmals im Forsthaus Löhen stattfindet. Zum Kreischorverbandstag machen sich die Sänger am 14. März ins Kolpinghaus nach Letmathe auf. Der Männerchor möchte sich zudem am 17. Juni an „LenneSingt“ in Letmathe beteiligen.

Am 27. Juni wird der MGV Sängerbund Ihmert beim Sommerfest auf Hückings Hof zugegen sein und sich dort beim Freundschaftssingen engagieren. Ebenso ist ein Auftritt beim Day of Song in Iserlohn am 12. September geplant. Am 15. November wird dann bei der Gedenkveranstaltung zu Volkstrauertag gesungen. Ebenfalls ist für 2020 wieder ein Auftritt im Seniorenheim Heidermühle geplant.