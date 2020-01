Xanten. Die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck heißt jetzt Willi-Fährmann-Gesamtschule und erinnert damit an den Kinderbuchautor und einstigen Schulleiter.

Willi-Fährmann-Gesamtschule: Hommage an einen Xantener Autor

Noch steht in großen Lettern „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“ auf dem Schulgebäude an der Heinrich-Lensing-Straße. Das wird sich bald ändern. Seit dem 1. Januar hat die Schule einen neuen Namen: „Willi-Fährmann-Gesamtschule“.

Willi Fährmann war Kinder- und Jugendbuchautor. Er lebte von 1929 bis 2017, ab 1963 in Xanten. Er schrieb zahlreiche Bücher, unter anderem „Das Jahr der Wölfe“, „Kristina, vergiss nicht“, „Der lange Weg des Lukas B.“, „Zeit zu hassen, Zeit zu lieben“ und „Der überaus starke Willibald“. „Das Besondere ist, dass Willi Fährmann neben seiner Tätigkeit als Autor, auch mehrere Jahre Schulleiter an dieser Schule hier war“, erklärte Schulleiter Frank Pieper stolz.

Schüler durften Vorschläge machen

Bis der Name auch auf den Wänden und Hinweistafeln ausgetauscht wird, steht er auf einem großen Transparent, das gestern, am ersten Schultag nach den Ferien, in einer offiziellen Feierstunde erstmals ausgerollt wurde. Es war ein fast zweijähriger Prozess, bis die Namenswahl abgeschlossen war. Schüler, Lehrer und Eltern durften Vorschläge machen und schließlich abstimmen.

Dabei mussten bestimmte Kriterien beachtet werden. Der Namensgeber sollte einen örtlichen Bezug zu Xanten haben, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sein und bereits verstorben sein. Siegfried-von-Xanten-Gesamtschule, Adolf-Buschoff-Gesamtschule, Stephen-Hawking-Gesamtschule und Willi-Fährmann-Gesamtschule, schafften es in die engere Auswahl.

Buchautor Willi Fährmann lebte gerne in Xanten, wo nun ihm zu Ehren eine Schule nach ihm benannt wurde. Foto: Erwin Pottgiesser / WAZ FotoPool

„Stephen Hawking hatte zwar keinen Bezug zu Xanten, er hatte bei der Abstimmung aber eine große Lobby, deshalb blieb er zur Wahl stehen“, sagte Pieper. Das Rennen machte schließlich Willi Fährmann. Der Favorit wurde der Schulverbandsversammlung vorgeschlagen, die ihre Zustimmung geben musste und auch gab.

Neuer Schulname: Tochter des Autors zufrieden

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz lobte, dass die Wahl nicht ausschließlich von der Politik getroffen wurde, „sondern direkt aus der Schulmitte kommt.“ Die Familie von Willi Fährmann gab ebenfalls grünes Licht, die Schule so zu benennen. „Ich denke, mein Vater wäre super stolz gewesen.

Wir tragen das daher mit“, sagte Ludgera Fährmann-Koch, die Tochter des einstigen Autors. Willi Fährmann blieb auch nach seiner Pension im Jahr 1992 eng mit der Schule verbunden, hat den Schülern regelmäßig aus seinen Büchern vorgelesen. „Er war ein sehr nahbarer Mensch, der uns als Kinder schon für seine Bücher begeistern konnte“, erinnerte sich Lehrer Tanko Scholten.

Die Gesamtschule ist 2013 gegründet worden und hat bisher nur Xanten und Sonsbeck im Namen gehabt. „Das war ein rein technischer Name. Ich freue mich, dass es jetzt diesen hervorstechenden Namen gibt. Das ist eine tolle Anerkennung für die Lebensleistung von Willi Fährmann“, betonte Bürgermeister Görtz.