Wahlen 2020 in Rheinberg: die wichtigsten Fragen zu Wahl

Rheinberg. Die Kommunalwahl 2020 in Rheinberg steht bevor. Hier erfahren Sie alles über die Kandidaten, die Briefwahl und die Auswirkungen des Coronavirus.

Auch die Rheinberger machen sich am 13. September auf den Weg zur Wahlurne um ihre Kreuze bei der Kommunalwahl zu machen. Wenn sie nicht vorher schon ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben. Wer will in Rheinberg Bürgermeister werden? Wie finde ich mein Wahllokal? Wie beantrage ich Briefwahl? Die wichtigsten Fragen beantwortet die NRZ in diesem Text.

Wahlen 2020 in Rheinberg – das Wichtigste in Kürze

Die Wahl findet am 13. September 2020 statt. Alle Rheinberger ab 16 Jahren dürfen wählen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Stichwahl ist für den 27. September angesetzt. Gewählt werden der Bürgermeister und die Ratsvertreter. Außerdem der Landrat und der Kreistag. In Rheinberg gibt es zusätzlich den Stimmzettel zur Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr.

Was steht auf den Stimmzettel?

Insgesamt erhält der Wähler in Rheinberg fünf verschiedene Stimmzettel (Landrat-, Kreistag-, Bürgermeister- und Stadtratswahl und für den Regionalverband Ruhr). Auf den Stimmzetteln stehen der Name der Kandidaten, Beruf und der Wohnort. Daneben noch der Name der Partei und die ersten drei Personen der Reserveliste.

Wer sind die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters?

Herr Frank Tatzel - unabhängig - überparteilich

Herr Dietmar Heyde - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Herr Rainer Mull - Freie Demokratische Partei

Herr Renan Cengiz - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

Welche Parteien kandidieren für den Rat?

In Rheinberg kandidieren die CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD und Die Partei für den Rat

Wie viele Personen sind in Rheinberg wahlberechtigt?

In Rheinberg sind 26150 Personen wahlberechtigt.

Wo genau sind die Wahllokale?

Die Stadt ist in 20 Wahlbezirke unterteilt. In Kürze wird auf der Homepage ein Wahllokalfinder verlinkt.

Welche Corona-Einschränkungen sind zu beachten?

Es werden die Regelungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung eingehalten werden.

Wann werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt?

In der 34. KW bekommen die Wählerinnen und Wähler die Benachrichtigungen zugesandt.

Wie wird die Briefwahl beantragt?

Schriftlich, per Mail, über QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung oder über den Link auf der Homepage, der zum Ende dieser Woche eingerichtet wird oder persönliche Vorsprache beim Wahlamt im Stadthaus Rheinberg.

Bis wann muss die Briefwahl erfolgt sein?

Die Briefwahl kann in Rheinberg bis zum 11. September beantragt werden. Dabei sind die Versandzeiten zu berücksichtigen, die u. U. mehrere Tage in Anspruch nehmen könnten. Bei persönlichen Vorsprachen sind ein gültiger Personalausweis oder anderer Lichtbildausweis sowie die Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Sollte die Wahlbenachrichtigung noch nicht zugestellt worden sein, reicht der Personalausweis bzw. Lichtbildausweis, um die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Wer für eine andere Person die Briefwahlunterlagen abholen möchte, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis zum 13. September um 16.00 Uhr bei der Stadt Rheinberg eingegangen sein.

Braucht die Stadt noch Wahlhelfer?

Wahlhelfer sind Rheinberg willkommen. An freiwillige Wahlhelfer wird ein Erfrischungsgeld von 50 Euro gezahlt.

Bürgermeisterwahl: Wie viele Stimmen benötigt der Wahlsieger?

Mindestens 50 % der abgegebenen (und gültigen) Stimmen. Das gilt sowohl für den ersten Wahlgang als auch für eine mögliche Stichwahl.

Wann steht das Ergebnis der Kommunalwahl fest?

Am Wahlabend wird das Ergebnis zusammengestellt und über die Wahlergebnispräsentation im Internet veröffentlicht. Am Folgetag werden alle Eingaben nochmals überprüft. Am 16.09.2020 wird der Wahlausschuss des Rates der Stadt Rheinberg das Ergebnis endgültig feststellen/bestätigen.