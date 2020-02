Vogelzählung: Bürger im Kreis Wesel helfen bei Nabu-Aktion

Haussperling, Blaumeise oder Kleiber lassen sich in den heimischen Gärten im Kreis Wesel häufig blicken. Weniger oft am Futterhäuschen anzutreffen sind hingegen Star und Buchfink. Zu diesem Ergebnis kam die diesjährige Auswertung der „Stunde der Wintervögel“. Bereits zum zehnten Mal riefen der Naturschutzbund (Nabu) und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) die Bürger dazu auf, sich eine Stunde Zeit zu nehmen, um die Vögel im eigenen Garten oder in einer Parkanlage zu zählen. „Damit möchten wir die Aufmerksamkeit auf den Vogelbestand lenken und ein Bewusstsein für die Tiere schaffen“, erklärt Christian Chwallek, Sprecher der Nabu-Gruppe in Alpen und stellvertretender Landesvorsitzender des Nabu NRW.

Die „Stunde der Wintervögel“ ist neben der zweiten Zählung, der „Stunde der Gartenvögel“, eine bundesweite Aktion der Organisationen. Mehr als 134.000 Beobachter zählten gut 3,4 Millionen Vögel. Im Kreis Wesel wurden 18.412 Vögel in 516 Gärten gezählt. Der am häufigsten gezählte Vogel im Kreis Wesel war der Haussperling. Er wurde 3319 Mal und somit in 58 Prozent der Gärten gesichtet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um 22 Prozent.

Ein typischer Kulturfolger

„Der Haussperling ist ein typischer Kulturfolger. Er sucht die Nähe zum Menschen“, sagt Chwallek. Für ihn ist es besonders erfreulich, dass der Haussperling auf dem ersten Rang ist. „Der Vogel brütet an Hauswänden. Ich hatte die Befürchtung, dass durch zunehmend energetische Maßnahmen, wie Wärmedämmungen auch kleine Nischen, die der Vogel nutzt, verschlossen werden.“ Auf dem zweiten Platz landete die Kohlmeise. Insgesamt 2613 wurden gemeldet.

Das bedeutet: In 90 Prozent der Gärten wurde mindestens eine Kohlmeise gesichtet. Ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Blaumeise (1791 Vögel) folgt vor der Amsel (1300) auf dem dritten Rang. Die ersten drei Plätze sind mit denen fürs gesamte Bundesland Nordrhein-Westfalen identisch. Einen Rückgang gab es besonders beim Star (-28 Prozent), Buchfink (-12 Prozent) und Grünfink (-17 Prozent). Auffällig sei auch, dass immer weniger Zugvögel über den Winter nach Südeuropa fliegen. „Das liegt an den milderen Wintern. Jeder lange Flug bedeutet auch Stress für die Tiere“, so der Nabu-Sprecher.

Auch wenn viele Pfeile auf der Rangliste nach oben zeigen und viele Vogelarten häufiger im heimischen Garten anzutreffen sind, machen sich die Naturschützer Sorgen. „Es ist vielleicht Zeit zum Durchatmen, aber keine Zeit, um Entwarnung zu geben“, betont Chwallek. „Grundsätzlich ist ein Rückgang zu beobachten. Viele Vögel stehen auf der Roten Liste.“ Immer mehr Flächenversiegelungen, Steingärten und klimatische Veränderungen, wie die heißen Sommer 2018 und 2019, stellen die Vögel vor Herausforderungen, besonders bei der Nahrungssuche. „Es muss ein Umdenken bei der Agrarindustrie, aber auch bei jedem Einzelnen stattfinden. Die Teilnehmerzahl bei der Vogelzählung zeigt ja, dass das Interesse am Vogelbestand da ist.“