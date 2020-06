Seit Montagmorgen streiken Amazon-Mitarbeiter in Rheinberg und Werne. Die Gewerkschaft Verdi hat dabei mehrere Ziele.

48-Stunden-Streik Verdi: Streiks starten bei Amazon in Rheinberg und Werne

Rheinberg/Werne. Mit der Nachtschicht zu Montag haben Amazon-Mitarbeiter in Werne und Rheinberg einen Streik angetreten. Die Gewerkschaft Verdi hat mehrere Ziele.

Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon in Rheinberg und Werne haben mit Beginn der Nachtschicht zu Montag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi einen 48-stündigen Streik angetreten. Im Logistikzentrum in Rheinberg hätten circa 400 bis 450 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt, teilte ein Streikleiter der Dienstleistungsgewerkschaft am frühen Montagmorgen mit.

In Werne sei dagegen noch nicht abzusehen, wie viele Amazon-Mitarbeiter sich an dem Streik beteiligten, so ein Sprecher.

Streik bei Amazon: Verdi fordert Abschluss eines Tarifvertrages

Verdi fordert den Abschluss eines Tarifvertrages, um den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Beschäftigten zu garantieren. Außerdem verlangt die Gewerkschaft die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels. Amazon hatte in der Vergangenheit betont, auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsbewusster Arbeitgeber zu sein. (dpa)

Weitere Nachrichten aus der Region gibt es hier und weitere Nachrichten aus Rheinberg gibt es hier.