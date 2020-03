Alpen: Tödlicher Messerangriff - Mordkommission ermittelt

In Alpen wurde Dienstagabend eine Person tödlich verletzt. Eine Mordkommission wurde nach ersten Angaben der Polizei eingerichtet.

Alpen. Am späten Dienstagabend gab es einen tödlichen Messerangriff in Alpen. Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Duisburg.

In Alpen gab es am späten Dienstagabend einen tödlichen Messerangriff. Wie die Polizei im Kreis Wesel auf Nachfrage der Redaktion bestätigte, wurde eine Mordkommission eingerichtet. „Mehr können wir am Abend nicht sagen“, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Staatsanwaltschaft war am Dienstagabend nicht zu erreichen

Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Duisburg. Diese war am Dienstagabend für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen. Wir berichten weiter. (red)