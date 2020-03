In gut zwei Wochen rollen die Bagger an: Dann beginnt die Sanierung des vierten Bauabschnitts in der Rheinberger Innenstadt – die Umgestaltung von Gelderstraße, Kamper Straße, Alte Poststege und Beguinenstraße. Stadt, KWW als Wasserversorger und Enni als Gasnetzbetreiber, stellten die Pläne der anstehenden Baumaßnahmen bereits vor. Nun informierten sich knapp 30 Anwohner und Einzelhändler genauer über das Bauvorhaben vor ihrer Haustür bei einer Veranstaltung der Stadt.

Nachdem die Befunde eines archäologischen Bodengutachtens vorliegen, konnten die Planer auch weitere Details zur Sanierung bekanntgeben. So wird die Gelderstraße ab dem 30. März etwa drei bis vier Meter in der Breite aufgerissen, damit die Gasleitung und Trinkwasser-Hauptleitung erneuert werden können. Der Graben für die Leitungen selbst wird ein Meter breit und 1,30 Meter tief sein. „Wir können die neuen Leitungen über die in 1,50 Meter Tiefe vorhandenen Rohre verlegen“, erklärte Marcel Stenger (KWW).

Mit Klinkerstein gepflastert

Schaut man heute vom Holzmarkt aus in die Gelderstraße, werden die Leitungen mittig, mit einer Tendenz nach links, verlegt. Kosten sollen – laut Enni und KWW – dabei für die Anlieger nicht entstehen. Zehn Wochen dauern die Arbeiten auf dem ersten Teilstück zwischen Holzmarkt und Kamper Straße an. Landschaftsarchitekt Johannes Reinders erläuterte die Gestaltungsmaßnahmen. Die Mittelstreifen der Gelder- und Kamperstraße erhalten einen grauen Betonpflasterstein.

„Es ist der gleiche Belag, wie am Großen Markt und am Holz- und Fischmarkt. So soll ein einheitliches Bild geschaffen werden“, sagte Reinders. Die Gehwege rechts und links an den Straßen werden mit einem roten Klinkerstein gepflastert. Dessen Oberfläche ist rauer, damit sie bei Nässe nicht so rutschig sind – ein großer Kritikpunkt an den jetzigen Steinen. Ein Anwohner wünschte sich für die Gelderstraße Bäume, die nicht das ganz Jahr über ihr Laub verlieren. Geplant ist die Anpflanzung von schmalkronigen Feldahornbäumen. Reinders: „Wir brauchen Bäume, die in Zukunft mit dem Klima klarkommen.

Nicht erreichbar

Eine schmale Krone ist wichtig, weil sie doch nah an den Fassaden stehen.“ Ein weiteres Thema war die Parkplatzsituation an der Alten Poststege. Dort wird es zukünftig 27 statt wie bisher 30 Parkplätze geben. Grund ist eine vergrößerte Fahrbahn, damit Müllfahrzeuge den Parkplatz besser befahren können. So sollen Mülltonen nicht mehr an die Kamper Straße gestellt werden müssen. „Das ist ein großer qualitativer Gewinn“, betonte der Landschaftsarchitekt. Auf der Kamper Straße fallen zwei Parkplätze weg. Ein Ausgleich für diese fünf Stellplätze an anderer Stelle ist nicht geplant. Während der Baumaßnahme bleibt die Alte Poststege halbseitig befahrbar. Einzig für die Arbeiten an der Kamper Straße werde die Alte Poststege für wenige Tage nicht erreichbar sein.

Eine andere Anwohnerin befürchtete, dass das Aufstellen weiterer Sitzbänke und das Heranrücken der Außengastronomie an ihr Grundstück und eine zunehmende Lautstärke eine Wertminderung ihrer Immobilie zur Folge hätte. Sie forderte einen Sichtschutz. Das entkräftete Bürgermeister Frank Tatzel und ließ durchsickern, dass derjenige der in der direkten Innenstadt wohne, doch wüsste worauf er sich einließe „Es ist doch der Sinn der Sanierung, die Innenstadt und die örtliche Gastronomie zu beleben.“