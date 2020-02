Rheinberg: Streit um Vorfahrt eskaliert, Polizei ermittelt

Rheinberg. Ein Streit zwischen mehreren Autofahrern ist am Freitag an der Ahornstraße in Rheinberg eskaliert. Nun sucht die Polizei Beteiligte und Zeugen.

Im Fall eines Streits zwischen drei Autofahrern sucht die Rheinberger Polizei jetzt nach Beteiligten und Zeugen. Dieser soll sich laut Polizeibericht am Freitag (14. Februar) an der Ahornstraße ereignet haben.

Demnach sei ein 40-jähriger Autofahrer an einer Engstelle der Ahornstraße mit den Fahrern eines schwarzen Mercedes ML und eines gelben Opel Agila aneinandergeraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung, in der es um die Frage ging, wer an der Verengung Vorfahrt gehabt hätte, eskalierte dann und wurde körperlich. Dabei zog sich der 40-Jährige leichte Verletzungen durch Schläge und Tritte zu.

Gesucht werden jetzt die beiden beteiligten Fahrer sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie sollen sich bei der Polizei in Rheinberg unter 02843/92760 melden. (red)