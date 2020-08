Rheinberg: Städtische Azubis nicht ins kalte Wasser werfen

Die Stadtverantwortlichen in Rheinberg begrüßten jetzt die neuen, jungen Verwaltungs-Mitarbeiter bei dem Alltagsmenschen „Schwimmer“

Rheinberg. Eine nahezu bildliche Begrüßung: Symbolisch vor dem „Schwimmer“ der Alltagsmenschen am Fontänenfeld auf dem Großen Markt in Rheinberg, versprechen Bürgermeister Frank Tatzel, Ausbildungsleiterin Kirsti Wedekind, Fachbereichsleiterin Personal und Organisation Gabriele Bergerhoff, Personalratsvorsitzender Rainer Müller sowie Jugend- und Auszubildendenvertreterin Vivian Weidner den neuen Auszubildenden der Stadt Rheinberg Carolina Hegmann, Hannah Hemmers, Jan Lehmkuhl, Johny Derks und Lena Dammeyer, dass sie bei der Stadt Rheinberg nicht ins „Kalte Wasser“ geworfen werden.

Die neuen Auszubildenden erhielten, neben einem kleinen Begrüßungsgeschenk, zahlreiche Informationen für einen guten und erfolgreichen Start ins Berufsleben. Zusätzlich wird den Auszubildenden für die Dauer ihrer Ausbildung ein eigener Laptop zur Verfügung gestellt. Ausbildungsleiterin Kirsti Wedekind hat zudem immer ein offenes Ohr für die neuen Kolleginnen und Kollegen.

Die Aufgaben lösen

Nach der offiziellen Begrüßung, durften die neuen „Azubis“ bei einer kleinen „Schnitzeljagd“, die die Auszubildenden des 2. Ausbildungsjahres zusammengestellt hatten, einige Aufgaben rund um die Ausbildung bei der Stadt Rheinberg lösen.

Die Stadtverwaltung Rheinberg gilt als eine „gute Adresse“ in Sachen Ausbildung. Den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten lernen Jan Lehmkuhl, Hannah Hemmers und Carolina Hegmann. Drei Jahre durchlaufen sie alle Fachbereiche der Stadtverwaltung und besuchen zwei bis drei Mal in der Woche die Berufsschule in Wesel.

Lena Dammeyer und Johny Derks werden als Bachelor of Laws (Inspektoranwärter) in das Beamtenverhältnis auf Widerruf ernannt. Hierbei handelt es sich um ein dreijähriges duales Studium. Ca. 50 Prozent der gesamten Ausbildung verbringen die Studenten an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Duisburg.

Auf der Homepage angeboten

Die Chancen auf eine Übernahme nach den Ausbildungen bei der Stadt Rheinberg stehen gut. Auch Fort- und Weiterbildungen werden stets von der Verwaltung unterstützt. Für den Ausbildungsbeginn im nächsten Jahr wird erstmals ein Online-Bewerberverfahren über die Homepage der Stadt (www.rheinberg.de) angeboten.

Zum 1. August 2021 stehen wieder drei Plätze für die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten und zum 1. September 2021 zwei Plätze für zukünftiger Bachelors of Laws zur Verfügung.

Am Ende des Tages hieß für die Verantwortlichen unisono: Die Stadt Rheinberg wünscht allen neuen Azubis einen guten Start und viel Erfolg!