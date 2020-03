Rheinberg: Im Ernstfall tagt ein Sonderstab

Auf Anfrage der Grünen bezog Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel im jüngsten Hauptausschuss Stellung zu den Maßnahmen, die die Stadt wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen in eigener Zuständigkeit und in Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel einleiten werde. Der Stadtverwaltungsvorstand hat laut Aussage des Bürgermeisters beschlossen – je nach Entwicklung der Ausbreitung – im Ernstfall einen Sonderstab für „außergewöhnliche Ereignisse“ einzurichten.

Mitarbeiter, die diesem Stab angehören würden, wurden bereits informiert, ihre Kontaktdaten aufgenommen, damit sie auch über ihr Dienstende hinaus verfügbar sind, um auch am Wochenende die Bevölkerung über den aktuellsten Stand zu informieren. Bei Verdacht oder Bekanntwerden einer Ansteckung im Kreis Wesel leitet das Gesundheitsamt des Kreises die entsprechenden Schutzmaßnahmen ein und berät die städtischen Ordnungsämter, welche Schutzmaßnahmen anzuordnen sind.

„Kreis Wesel ist an einheitlicher Vorgehensweise interessiert“

„Der Kreis Wesel ist an einer einheitlichen Vorgehensweise interessiert, daher erfolgen auch die Mitteilungen über den Kreis. Die Internetseite ist auf unserer Homepage verlinkt“, erklärte Bürgermeister Tatzel. Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen werden nur auf Anordnung oder Empfehlung des Kreises geschlossen oder publikumsstarke Veranstaltungen abgesagt. Dies sei bisher nicht der Fall, so Tatzel weiter.

Weitere Desinfektionsmittel seien zudem bestellt. Die städtischen Reinigungskräfte seien zudem beauftragt worden, vor allem Handläufe und Türklinken besonders intensiv zu reinigen.