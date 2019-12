Rheinberg/Alpen/Xanten/Sonsbeck. Im Juli, August und September gab’s Demos: In Rheinberg gegen die Ranger am Rhein, in Alpen gegen den Kiesabbau, in Xanten gegen den Klimawandel.

Proteste prägten den Sommer in Xanten, Rheinberg und Alpen

Ranger am Rhein sorgen für Bürgerproteste, einen ganz besonderen Fund machten Studenten im Archäologischen Park Xanten und in Sonsbeck wurde ausgelassen getanzt: Auch zwischen Juli und September gab es viele Ereignisse zwischen Rheinberg und Xanten, wie der dritte und damit vorletzte Teil unseres Jahresrückblickes zeigt.

Ranger am Rhein

Der Regionalverband Ruhr setzt im Auftrag des Kreises Ranger am Rhein in Ossenberg ein, um die Rückzugsorte von Tieren und Pflanzen zu schützen und erholungsuchende Menschen über die mögliche Gefährdung der Arten zu informieren. Fußgänger und Radfahrer teilen sich seitdem den Weg auf der Deichkrone. Ans Rheinufer dürfen sie nicht mehr. Anwohner und Hundebesitzer formierten sich daraufhin und protestierten gegen das Zutrittsverbot. Im August gründete sich die offizielle Bürgerinitiative „Contra Rheinuferverbot“, die für den freien Zugang zum Fluss auf einem Abschnitt von knapp 600 Metern zwischen dem geplanten Ruhehafen und dem Kiesgebiet kämpft. Gut 1600 Unterschriften hat die Bürgerinitiative in rund vier Wochen in Rheinberg gesammelt. Ende Oktober übergaben die Mitglieder die Unterschriftenlisten im Weseler Kreishaus. Lösungen, die für Mensch und Natur vereinbar sind, werden derzeit gemeinsam gesucht.

Neuer Skatepark

In Sonsbeck erfolgte im Juli der Spatenstich für die neue Skateranlage an der Parkstraße. 315.000 Euro kostet das neue Freizeitangebot, das dank der Leader AG (LAG) Niederrhein mitfinanziert wurde. Die Gemeinde musste einen Anteil rund 115.000 Euro selbst beisteuern.

Aus für die Notdienstpraxis

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein will die Notdienstpraxis im DRK-Zentrum am Melkweg in Rheinberg schließen. Der Vertrag wurde zum 31. März 2020 gekündigt, um den ärztlichen Notdienst komplett in die Notfallpraxis am Krankenhaus Bethanien in Moers zu verlagern. Die SPD sah darin eine Verschlechterung und rief eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Praxis ins Leben. 2900 Unterschriften hatte die Partei innerhalb von drei Wochen gesammelt. Nicht nur die SPD, auch CDU, Grüne und Linke sowie Bürgermeister Frank Tatzel hatten sich einer Resolution mit der Forderung zum Erhalt der Notdienstpraxis angeschlossen. Einzig die FDP machte dabei nicht mit. KV-Sprecher Michael Weyer machte wenig Mut zur Hoffnung: „Ich verstehe Ihren Wunsch, die bisherige Lösung zu erhalten, aber das kriegen wir nicht hin.“ Er sei zuversichtlich, dass sich die neue Regelung bewähre.

Erfolgreiches Tanzcafé

Die Nachbarschaftskoordinatoren der Leader-Region luden im August erstmals zum Tanzcafé ins Sonsbecker Kastell ein. Über 80 Senioren zeigten dabei ihr Discofox-Talent. Im Mittelpunkt steht bei dieser Veranstaltungsreihe auch das Knüpfen sozialer Kontakte. Das zweite Tanzcafé Ende Oktober in Alpen war ebenfalls ein Erfolg. Die Veranstaltung findet nun alle drei Monate in einer der Leader-Kommunen Rheinberg, Alpen, Xanten und Sonsbeck statt.

Besonderer Fund im APX

Bernd Liesen, Eckhard Deschler-Erb, Karina Schnakenberg und Mark Brämer (von links) mit dem besonderen Fund: Einem 2000 Jahre alten Keramikdeckel. Foto: Jasmin Ohneszeit

Bei ihren jährlichen Ausgrabungen im Archäologischen Park Xanten haben Studenten der Universität Köln in diesem Jahr einen 2000 Jahre alten in Gänze erhaltenen Keramikdeckel gefunden. „Das ist eine Sensation“, betonte Professor Eckhard Deschler-Erb. Weltweit gebe es nur rund zehn vergleichbare Exponate. Am Niederrhein wurde so ein Fund erstmals gemacht.

Fridays for Future-Demo

Rund 300 Demonstranten zogen am bundesweiten Klimastreik der „Fridays for Future“-Bewegung im September mit Megafon und Plakaten durch die Xantener Innenstadt. Sie forderten strenge Regeln für den Klimaschutz. Unter ihnen waren dieses Mal auch viele Erwachsene. Im November hielten Aktivisten der „Fridays for Future“-Ortsgruppe Xanten eine 24-stündige Mahnwache vor dem Dom, um zu signalisieren, dass sie im Gegensatz zur Politik im Moment nicht schlafe.

Klage gegen den Kiesabbau

Die vom Kiesabbau betroffenen Kommunen– dazu gehören Alpen, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn – gaben ein Gutachten in Auftrag, das die Änderungen des Landesentwicklungsplanes (LEP) untersuchte. Ein Jurist kam dabei zu dem Schluss, dass die Festlegungen des LEP und dabei insbesondere die Fortschreibung des Versorgungsbedarfs auf Basis der Abgrabungsmengen der letzten Jahre „fehlerhaft“ sind. Die vier Kommunen sprachen sich im Ernstfall dafür aus, zu klagen. Die Abgrabungskonferenz in Wesel sorgte für Aufsehen. Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel bezeichnete sie als „Alibi-Veranstaltung“ und auch die Bürgerinitiativen verweigerten ihre Teilnahme. Lediglich in der Frage, welche Flächen ausgekiest werden sollen, zeigte die Abgrabungskonferenz Bewegungsspielraum. Die Bedarfsfrage werden wohl Richter klären.

Geplante Sperrung von Holz- und Fischmarkt sorgt für Aufregung

Der Rheinberger Rat beschloss im September die Durchfahrt des Holz- und Fischmarktes für den Autoverkehr zu sperren, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern. Die Einzelhändler gingen auf die Barrikaden, auch die Polizei riet von der Sperrung ab. Vor wenigen Tagen folgte die Rolle rückwärts: Der Rat hat den bisher gültigen Ratsbeschluss zurückgenommen. Über eine Sperrung soll erst entschieden werden, wenn die Sanierung von Gelderstraße und Kamper Straße abgeschlossen ist.