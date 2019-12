Prämiert: die schönsten Häuser am Sonsbecker Martinszug

Sonsbeck. Schon seit mehr als 50 Jahren wird in Sonsbeck jährlich ein Martinzug organisiert, und viele Häuser an der Wegstrecke sind zu diesem Anlass schön herausgeputzt. Um die Anwohner noch stärker zum Dekorieren zu motivieren, prämiert der St.-Martins-Verein nun seit vier Jahren die schönsten Häuser an der Zugstrecke.

In diesem Jahr machten sich Birgit Enters, Vorstandsmitglied im St.-Martins-Verein, und Marlies Hageney, ehemalige Lehrerin an der Grundschule in Sonsbeck, gemeinsam mit auf den Weg durch die Gemeinde. „Wir waren uns sofort einig, dass das Haus von Janine Beckovic auf dem Taubenweg das Haus mit der schönsten Dekoration war“, berichtete Enters am Abend der Preisverleihung. Janine Beckovic hatte sieben Fenster mit unterschiedlichen Motiven und in verschiedenen Farben geschmückt. In einem Fenster war die Mantelteilung zu sehen, in anderen Kinder mit Laternen. Auch ein Lagerfeuer sowie ein im Wind wehender Drachen zierten das Haus.

Mit Freude nahm Janine Bekovic, die in Begleitung ihrer Tochter Riana in den „Fuxbau“ der Pfadfinder gekommen war, einen Warengutschein über 50 Euro entgegen. Eine Geschenktüte gab’s noch dazu ebenso wie sie die anderen Preisträger erhielten. Den zweiten Preis durfte Hildegard Thissen von der Herrenstraße für ein mit der Mantelteilung dekoriertes Fenster mit nach Hause nehmen.

Der dritte Preis ging in diesem Jahr als eine Art Sonderpreis an die Sonsbecker Pfadfinder. Die Pfadfinderschaft hatte zwar kein Haus geschmückt. Aber da die Jugendlichen in jedem Jahr ausgefallene Fackeln bastelten und diese eine große Bereicherung für den Zug darstellen, habe sich der Vorstand dazu entschieden, dem Sonsbecker Pfadfinderstamm einen Preis für seine alljährlichen Mühen zu verleihen. Der „Rover-Trupp“ hatte sich diesmal als eine riesige „Raupe Nimmersatt“ in den Martinszug eingebracht. Die Raupe bestand aus sieben jungen Menschen, die sich große Pappmaché-Kugeln übergestülpt hatten. Auf die Kugeln hatten die kreativen Jugendlichen kleine Lichterketten geklebt.

Die Verantwortlichen übermittelten den Pfadfindern nicht nur ein positives Feedback von vielen weiteren Sonsbeckern, sondern dankten ihnen auch für ihre Unterstützung beim Verteilen der Martinstüten an die Senioren. „In nur zwei Stunden verteilen die Trupps knapp 500 Tüten an die Senioren, die ihre Tüten nicht so gern selbst abholen kommen oder sie nicht mehr persönlich abholen können“, so die Martinszug-Organisatoren.

Trupps sind nach Tieren benannt

Auf die Frage, warum sie sich ausgerechnet mit einer Raupe als Fackel unter die Zugteilnehmer begeben hätten, erklärte eine Pfadfinderin: „Unser Stamm ist dem Alter der Mitglieder entsprechend in verschiedene Trupps unterteilt – und jeder Trupp ist nach einem Tier benannt.“ Für die Martinsumzüge bauen die Trupps deshalb oft Fackeln mit Tiermotiven, die dem Namen der Gruppe entsprechen.

Für Sonntag, 20. Dezember, lädt der Pfadfinderstamm in Sonsbeck zu einem Gottesdienst um 18 Uhr in die St.-Maria-Magdalena-Kirche ein und sendet das Friedenslicht aus Bethlehem aus.