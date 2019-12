Polizeiwache Xanten: Neue Öffnungszeiten stoßen auf Kritik

Die vom Kreis Wesel beschlossene frühzeitige Schließung der Xantener Polizeiwache stößt auf scharfe Kritik vonseiten der Politik. Ohne vorherige Ankündigung hatte der Kreis mitgeteilt, die Wache ab sofort nur noch montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr mit einem Beamten zu besetzen.

Die früheren Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr seien wegen der schlechten personellen Situation bei der Polizei nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Öffnungszeiten hatten sich bereits 2016 geändert, indem die Polizeiwache zwischen 21.30 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht mehr durchgängig besetzt wurde.

FBI in Xanten: Verbindliche Zusage der Verantwortlichen erwartet

Die Freie Bürger Initiative (FBI) befürchtet laut Fraktionschef Peter Hilbig, dass die neuen Zeiten „nur der erste Schritt sind und mit weiteren Einsparungen zu rechnen ist.“ Er erwarte eine verbindliche Zusage der Verantwortlichen, dass Polizeistreife und Wache vor Ort erhalten blieben. Die besondere Situation Xantens als Touristenmagnet werde nicht berücksichtigt. Hilbig: „Auch nach 16 Uhr und an den Wochenenden gibt es viele Besucher in Xanten. Auf Streifendienste in anderen Orten zu verweisen, geht am Kern des Problems vorbei.“

Zudem sei die FBI über die Informationspolitik des Kreises „irritiert“. Hilbig: „Stadtverwaltung und Vertreter der politischen Parteien wurden kurzfristig und zeitgleich mit den Medien informiert.“ Wenn es bei der Polizei einen massiven Personalmangel gebe, „dann liegt hier ein Fehler in der Personalsteuerung vor. Das lässt sich leider nicht alleine vor Ort oder beim Kreis lösen. Verantwortlich ist auch das Land.“

BXX: „Früher hatte jedes Dorf einen Polizisten“

Werner Paessens von der Bürger-Basis-Xanten (BBX) bezeichnete die Situation als Trauerspiel. „Früher hatte jedes Dorf einen Polizisten. Was wir heute haben, ist nicht mehr normal.“ Der Marienbaumer erinnerte an Fälle von Vandalismus, die zu einem teuren Einsatz für einen privaten Sicherheitsdienst geführt hätten. „Dabei ist dies Sache der Polizei.“ Für die BBX regte er eine politisch übergreifende Resolution an, um beim Kreis gegen die neuen Bürozeiten zu protestieren.

Kritik kommt auch von der SPD

Die SPD kritisiert, dass die Landesregierung zu wenig neue Beamte einstelle. Sie würden gerade einmal ausreichen, um die Pensionierungen älterer Polizisten auszugleichen, sagt Parteivorsitzender Volker Markus. Die „objektive Sicherheit“ sieht er in Xanten nicht gefährdet, „vorrangig geht es um die von den Bürgern subjektiv empfundene Sicherheit. Sie haben den Eindruck, dass man sie im Stich lässt.“