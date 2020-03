Der Pokalvertrieb Alpen zieht nach Millingen In im Vereinsheim des SV Millingen bietet Sandra Brinkmeier nach Corona Trophäen und Medaillen an.

Rheinberg/Alpen. Es glänzt und funkelt in dem großen Holzregal: Nach und nach räumt Sandra Brinkmeier die Pokale und Medaillen ein. Fertig ist sie noch nicht. „Rund 150 Modelle müssen an Ort und Stelle gebracht werden“, erzählt sie. Die Betreiberin des Vereinsheims am Sportplatz des SV Millingen versorgt die Sportler und Gäste des Hauses zukünftig nicht nur mit Speisen und Getränken, sondern auch mit Pokalen. Brinkmeier übernimmt den Pokalvertrieb Alpen von Rita Götiger. „Ich war vier Jahre sehr glücklich mit dem Vertrieb. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich einer neuen Aufgabe zu stellen“, so Götiger.

Frühere Inhaberin gibt Tipps

Sie hilft der neuen Besitzerin aber noch mit dem Umzug, gibt hilfreiche Tipps für einen guten Start. Eigentlich sollte es ab April losgehen. Aufgrund der Corona-Krise verschiebt sich der Start des Pokalvertriebes in Rheinberg natürlich. Wenn das Vereinsheim wieder öffnen darf, dann beginnt auch der Pokalverkauf vor Ort. Bis dahin sind aber telefonische Anfragen und Bestellungen bei Sandra Brinkmeier möglich. Es gab mehrere Interessenten für den Pokalhandel. Die Chemie zwischen den beiden Frauen habe aber auf Anhieb gestimmt. Für Brinkmeier war schnell klar, das Abenteuer Pokalvertrieb eingehen zu wollen.

„Ich habe eine Nacht drüber geschlafen, aber eigentlich hätte ich auch direkt zusagen können“, stellte Brinkmeier im Nachhinein fest. „Es passte einfach“, ergänzte Götiger. „Ich freue mich, eine tolle Nachfolgerin gefunden zu haben. Der Pokalvertrieb ist im Vereinsheim wunderbar aufgehoben und ich bin sehr glücklich, dass das das Geschäft in Frauenhand bleibt.“

Großer Kundenstamm in der Region

Die ehemalige Geschäftsführerin hatte ihren Vertrieb 2016 gegründet. Und er läuft. Sie hat sich einen großen Kundenstamm in der Region aufgebaut. Sport-, Schützen- oder Karnevalsvereine gehören zu den größten Abnehmern. Auch Privatleute kaufen die Pokale beispielsweise für Kindergeburtstage.

Die knapp 200 Kunden wird Brinkmeier übernehmen. Trophäen in Taubenformen aus Messing, ausgefallenere Modelle mit integriertem Kartenblatt oder klassische Pokale mit Henkel und Deckel: So unterschiedlich die Auswahl der Pokale ist, so groß ist auch die Preisspanne. Je nach Modell kostet eine Trophäe zwischen sechs und 500 Euro. „Gefragt sind derzeit aber besonders Pokale aus Glas“, weiß Rita Götiger.

Der Kunde sucht sich vor Ort das gewünschte Modell aus, Brinkmeier bestellt diese dann beim jeweiligen Händler, der die Pokale auch graviert. Rund fünf Werktage dauert es, bis der Pokal fertig personalisiert abgeholt werden kann. Klar, Pokale kann man heutzutage auch einfach im Internet bestellen. Doch genau das würden die Kunden gar nicht wollen. „Sie wollen den Pokal vorher mal in der Hand haben und hier bekommen sie auch die individuelle Beratung dazu“, betont die neue Geschäftsführerin. Sandra Brinkmeier steckt in den letzten Zügen des Umzugs.

20 Quadratmeter Verkaufsfläche

Der gut 20 Quadratmeter große Raum im Vereinsheim wird derzeit eingeräumt und noch etwas einladender gestaltet. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, betont sie. Wenn die Behörden es wieder zulassen, öffnet der Pokalvertrieb dann immer zu den Öffnungszeiten des Vereinsheims (Jahnstraße in Millingen) montags und donnerstags ab 18 Uhr. Individuelle Termine sind unter vorheriger Absprache mit Sandra Brinkmeier unter 0172/4421794 ebenfalls möglich.