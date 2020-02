Petrolkoks sorgt für Verunsicherung in Rheinberg

Rheinberg. Im Niag-Hafen in Orsoy sind zwischen 2016 und 2019 insgesamt 17.271 Tonnen sogenannter Petrolkoks gelagert worden. Die Niag als Hafenbetreiber sagt, sie sei davon ausgegangen, dass sie ein einwandfreies Produkt lagere und umschlage. Inzwischen sei das Material allerdings als Abfall eingestuft worden. Als betroffenes Unternehmen habe der Hafen ein großes Interesse an einer lückenlosen Aufklärung, teilte die Niag mit. „Dies gilt auch für die Frage etwaiger Umwelt- und Gesundheitsgefahren dieses fälschlicherweise als Petrolkoks deklarierten Materials. Hafen und Muttergesellschaft sehen sich gezwungen, rechtliche Schritte zu prüfen.“ Man fühle sich getäuscht.

In Orsoy sind die Menschen verunsichert und sorgen sich um ihre Gesundheit. Staub und Verbrennungsabluft könnten über die Atemwege in die Lungen gelangen, befürchten sie. Die Wirkung von Inhaltsstoffen, die im Verdacht stehen, Krebs zu verursachen, tritt in der Regel erst nach Jahrzehnten auf. Der Auslöser der Erkrankung ist dann oftmals kaum auszumachen. Was die Rheinland-Raffinerie der Firma Shell Deutschland Oil in Wesseling lange Zeit als Petrolkoks an Kraftwerke, Verbrennungsanlagen und mineralstoffverarbeitende Betriebe auch im Orsoyer Hafen weitergegeben hat, seien Rückstände aus der Schwerölvergasung, teilte das Umweltministerium mit.

Es hat eine Liste mit 24 Unternehmen veröffentlicht, die mit dem mutmaßlich krebserregenden Stoff gearbeitet haben (wir berichteten). Das Material habe nach den heutigen rechtlichen Vorgaben nicht als Petrolkoks und auch nicht als Nebenprodukt eingestuft werden dürfen, erklärte das Ministerium. Aktuell würden die Rückstände ausschließlich als gefährlicher Abfall betrachtet, der über eine Abfallbehandlungsanlage auf dafür zugelassenen Deponien entsorgt werden dürfe.

Der Hafen Orsoy wurde erstmals am 4. Juli 2016 mit dem damals von der verantwortlichen Genehmigungsbehörde entsprechend eingestuften Stoff beliefert. Anliefernder Vertragspartner sei die Steag-Tochtergesellschaft Mineralplus gewesen, erklärte ein Niag-Sprecher. Mit ihr habe die eine Logistikvereinbarung über den Umschlag und die Lagerung von Petrolkoks geschlossen. Die Niag kündigte diese Vereinbarung nach eigenen Angaben zum Jahresende 2019. Am 23. Februar 2019 erfolgte letztmals eine Anlieferung per Lkw. Empfänger waren beispielsweise Kraftwerke und Kokereien.

Am 11. Juli 2019 habe die Niag den Erlass des Landesamts für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz zum Umgang mit Rückständen aus der Schwerölvergasung der Shell Rheinland Raffinerie erhalten. Ein Niag-Sprecher: „Darin wurde grundsätzlich festgelegt, dass dieses von Shell stammende, im Hafen Orsoy und an Standorten anderer Unternehmen in NRW gelagerte Material nicht mehr als Petrolkoks, sondern als Abfall einzustufen ist.“ Die Niag habe dies zum Anlass genommen, das entsprechende Material in Abstimmung mit den Behörden unverzüglich und in Zusammenarbeit mit dem zuliefernden Unternehmen einer Entsorgung zuzuführen. Die verbliebenen Mengen wurden zu einem Aufbereitungszentrum in Castrop-Rauxel geliefert. „Wir sind unverschuldet in die Situation zur Lagerung von nachträglich als Abfall deklarierten Materials gekommen“, sagte der Sprecher.

Fragenkatalog der Grünen

Die Grünen-Fraktion hatte die Stadt um Aufklärung gebeten. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wurde festgelegt, einen Vertreter des Kreises Wesel als zuständige Behörde in die nächste Sitzung einzuladen, um mehr über die Vorfälle zu erfahren.