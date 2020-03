Seit dem 1. Januar hat das private Unternehmen „European Homecare“ – kurz EHC – den Betreuungsdienst für die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Orsoy übernommen. Der Vertrag mit den Maltesern, die sich seit 2017 um das Wohl der dort lebenden Flüchtlinge gekümmert haben, ist nicht verlängert, sondern neu ausgeschrieben worden. Diese Vorgehensweise sorgte unter anderem bei der SPD, aber auch bei den in der ZUE ehrenamtlich Tätigen für Unverständnis, schließlich lief die Arbeit gut.

Andreas Stomps, Einrichtungsleiter der ZUE, berichtete im zuständigen Sozialausschuss über die aktuelle Situation in der Flüchtlingsunterkunft und versuchte das Prozedere rund um den Betreuungsdienstwechsel transparenter zu machen. Bis zum Jahreswechsel bestand zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen als Eigentümer der Unterkunft, und der Firma IPG ein Gesamtvertrag. Im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses hat IPG die notwendigen Dienstleistungen ausgeschrieben und beauftragt. In diesem Kontext war der erste Wechsel des Betreuungsdienstes (Wechsel vom DRK auf die Malteser) geschehen.

Das Land NRW war an diesem Prozess nicht beteiligt. Diese „Generalunternehmer“-Situation ist jedoch nicht das übliche Verfahren für den Betrieb der Landesunterkünfte.

„In beiderseitigem Einvernehmen“

„In den ‘Chaosjahren‘ 2015 und 2016’ war es eine recht charmante Lösung alles aus einer Hand zu bekommen“, erklärte Stomps. Aber: Das wurde von der Bezirksregierung gar nicht gerne gesehen, weil diese eben keinen Zugriff auf einzelne Dienstleistungen gehabt habe. „Es war klar, dass sich diese Vertragsstruktur nicht wiederholen würde.“

Zum 31. Dezember ist dieser Gesamtvertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgehoben worden und die zu vergebenden Dienstleistungen innerhalb der ZUE nunmehr vom Land unmittelbar ausgeschrieben worden. Damit ist das Land NRW nicht nur Vertragspartner für die Anmietung der Immobilie, sondern auch Vertragspartner für alle innerhalb der Unterkunft tätigen Dienstleister. Stomps: „Es ist ganz ein normaler Prozess.“

Kritik gab es im Vorfeld von der SPD an EHC, weil das Unternehmen Standards nicht eingehalten habe. Andreas Stomps berichtete, dass unangemeldete Kontrollteams der Bezirksregierung die ZUE Orsoy besuchen würden, um zu überprüfen, ob die Qualität eingehalten werde.

Von Anfang Dezember bis Ende Januar stand die ZUE leer. Die bis dato dort lebenden Flüchtlinge wurden in der ZUE in Neuss untergebracht. Einige wurden vorzeitig an andere Gemeinden zugewiesen. Auch das sei im Rahmen eines Betreuungswechsels üblich, sagte Stomps. Man räume die Unterkunft für einen geordneten Übergang, denn nur so sei es auch möglich, dass Inventar des bisherigen Dienstleisters von diesem mitgenommen werden könne und ein neuer Dienstleister auch sein Inventar einbringen könne oder eventuelle Renovierungen vornehmen könne.

Kritik von den Grünen

Kritik gab es dafür von Ulla Hausmann-Radau (Grüne). „Die Menschen wurden aus ihrem Umfeld gerissen, hatten hier vielleicht Fuß gefasst. So kann man doch nicht mit Menschen umgehen“, betonte sie. Diese Kritik relativierte der Einrichtungsleiter. „Die ZUE ist immer nur eine Übergangslösung. Die Bewohner leben hier auf Zeit, egal, ob ein Betreuungswechsel stattfindet oder nicht.“

Aktuell leben in Orsoy wieder 177 Flüchtlinge, die meisten stammen aus Syrien, dem Iran und der Türkei. Viele von ihnen zogen von der ZUE der Gemeinde Niederkrüchten nach Rheinberg, weil diese aufgegeben wurde. Andreas Stomps informierte auch darüber, dass ein Großteil der Malteser-Mitarbeiter und das komplette Sanitätsteam übernommen wurde. Die Bürgersprechstunde wird es weiterhin geben. „Der offene und ehrliche Austausch funktioniert sehr gut. Das ist ein Erfolgsrezept.“