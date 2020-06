Neues Pflegezentrum in Rheinberg-Millingen fast bezugsfertig

Die Möbelwagen werden Ende Juni oder Anfang Juli anrücken. Bei dem Projekt in Rheinberg liegt alles im Zeitplan. Konzept basiert auf vier Säulen.

Rheinberg. Maler, Elektriker, Sanitärinstallateure und Bodenleger haben ihre Arbeit beendet und sind bereits abgezogen. In Kürze werden Bauamt und Feuerwehr die bereits endgereinigten Räumlichkeiten technisch abnehmen. Eigentlich fehlt in den freundlich-hellen Räumen des neu errichteten Pflegezentrums Millingen nur noch die entsprechende Ausstattung, damit hier Leben einziehen kann. Und auch das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. „Die Möbelwagen werden Ende Juni oder Anfang Juli anrücken. Die Abnahme durch die Heimaufsicht ist für die zweite Juli-Woche geplant“, erläutert Boris Striebing, Geschäftsführer der Sachwertpflege GmbH, die letzten Schritte bis zum Einzug der ersten Bewohner.

Ein Café ist mit dabei

Mit Geschäftspartner Norbert Dreyer hat Striebing mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von elf Millionen Euro in nur 14 Monaten Bauzeit das neue Pflegezentrum an der Ecke Alpener- / Millinger Straße errichtet. Gesamtnutzfläche: 4200 Quadratmeter. „Alles lief reibungslos, während der Bauphase gab es keine größeren Probleme“, freut sich Striebing. Vor allem die Zusammenarbeit mit dem Bauamt habe sich sehr konstruktiv gestaltet.

Das Konzept des Pflegezentrums auf dem 3757 Quadratmeter großen Areal der früheren Gaststätte „Bienenhaus“ wurde zusammen mit der Heimaufsicht des Kreises Wesel entwickelt und basiert auf vier Säulen: Kurzzeit- und Tagespflege, Wohngruppen und Wohnungen. Das Erdgeschoss des barrierefreien, rollstuhlgerechten Gebäudes beherbergt eine Tagespflege mit 14, eine Kurzzeitpflege mit 24 Plätzen sowie ein öffentliches Café. Im ersten Obergeschoss befinden sich zwei Wohngruppen mit je zwölf Einzelzimmern mit Bad. Ebenfalls im ersten Obergeschoss sowie im Staffelgeschoss gibt es 19 Mietwohnungen zwischen etwa 45 bis 65 Quadratmetern. „Die Wohnungen richten sich natürlich in erster Linie an Senioren“, so Striebing.

Interessante Historie

Wer in eine Wohnung einziehen möchte oder sich für einen Job im Pflegezentrum interessiert, kann sich per E-Mail an info@sachwertpflege.de oder Telefon 02064 6256920 an Striebing wenden. „Wir werden alle Anfragen an den Betreiber weiterleiten“, versichert der Geschäftsführer des auf den Bau von Pflegezentren spezialisierten Bauträgers aus Dinslaken. Übrigens: Wenn es nach Boris Striebing geht, soll das moderne Pflegezentrum die Geschichte des Areals aufgreifen. Im Namen beispielsweise. „Bei der Recherche im Vorfeld des Baus bin ich auf die interessante Historie gestoßen“, erzählt Striebing. Schon die Gaststätte „Bienenhaus“ erinnerte mit ihrem Namen an Imker Theodor Gödden (1864-1942), der an der Alpener Straße eine weltweit ausgerichtete Imkerei betrieb. „Der Honig soll sogar an den Papst in den Vatikan geliefert worden sein“, so Striebing.