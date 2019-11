Auf der Polizeiwache in Xanten (Karthaus 14) können Bürger nur noch zu bestimmten Zeiten Anzeigen erstatten. Außerhalb dieser Zeiten stehe dafür kein Beamter zur Verfügung, schreibt die Behörde

Polizei Nach 16 Uhr bleibt die Polizeiwache in Xanten geschlossen

Xanten/Kreis Wesel. Wer in Xanten Anzeige erstatten möchte, kann dies nur noch montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr tun. Grund dafür ist Personalmangel.

Einen Fahrraddiebstahl oder einen Betrug anzeigen: Ab Montag, 2. Dezember, ist dies für die Bürger in den Wachen Xanten (Karthaus 14) und auch in Neukirchen-Vluyn nur noch montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr möglich. Außerhalb dieser Zeiten wird es kein Personal speziell zur Aufnahme von Anzeigen in den beiden Wachen mehr geben, das berichtet die Kreispolizeibehörde Wesel.