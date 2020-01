Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musik mit Skip Direction

Am Samstag, 11. Januar, wird es eng im Punto. Dann treten dort die Musiker der Band Skip Direction im Rahmen der elften Enni-Night of the Bands auf.

Die Band beginnt um 21 Uhr und spielt bis gegen 1 Uhr nachts. Bei der Musiknacht spielen am Samstag 14 Bands in zwölf Rheinberger Lokalen.