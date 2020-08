Die Polizei bitte um Hinweise. Eine Fahndung nach dem Mann, der einen Taxifahrer mit einem Messer bedrohte blieb am Montagabend erfolglos.

Polizei Moerser Taxifahrer in Rheinberg mit einem Messer bedroht

Rheinberg. Ein 56-jähriger Taxifahrer aus Moers wurde am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr von einem Fahrgast mit einem Küchenmesser bedroht.

Ein 56-jähriger Taxifahrer aus Moers wurde am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr von einem Fahrgast mit einem Küchenmesser bedroht. Der Täter flüchtete mit der Geldbörse des Taxifahrers in ein angrenzendes Waldstück. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos, erklärte die Polizei am Montagabend.

Fahrgast stieg in Moers-Repelen ins Taxi ein

Der Taxifahrer konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, grüne Augen, trug eine Maske über Mund/Nase, führte eine Plastiktüte mit, Küchenmesser mit ca. 30 cm langer gerader Klinge und schwarzem Griff. Der Fahrgast wurde zuvor in Repelen aufgenommen. Hinweise: 02843/9276-0.