Rheinberg. Die Messe„Gartenträume“ läuft in den Hallen der Messe Niederrhein. Eine Absage wegen des Coronavirus war kein Thema, so die Veranstalter.

Wer sich am Stand von Simone Hillen und Leo Bouland mit frischen Blumenzwiebeln und Knollen eindeckte, der bekam den Expertentipp gleich kostenlos dazu. „Wenn man die Garten-Amaryllisknolle nicht aufrecht, sondern hinlegt und einpflanzt, dann wachsen mehr Triebe. Das ist wunderbar für die Bienen“, erklärte die Diplom-Ingenieurin für Gartenarchitektur.

Der Stand, den sie mit ihrem Mann auf der Gartenmesse betreibt, sticht dank seiner Größe direkt ins Auge. Die Auswahl ist vielfältig. Klassiker, aber auch außergewöhnliche Blumenzwiebeln, wie den Schmetterlingsingwer, die Steppenkerze oder den blühenden Farn sind dabei. Es sind besonders große Zwiebeln, die die Willicher anbieten. „Je größer die Zwiebel, desto besser ist das Ergebnis“, so Hillen. Und die Gartenfans deckten sich schon kräftig mit dem Saatgut ein.

90 Aussteller sind dabei

Gestern startete die diesjährige Messe „Gartenträume“ in den Hallen der Messe Niederrhein in Rheinberg. Rund 90 Aussteller präsentieren noch bis zum morgigen Sonntag die Gartentrends 2020 und bieten Pflanzen, Werkzeuge und Dekoratives für den eigenen Garten an. Während im Umkreis viele Messen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurden, entschloss sich der niederländische Veranstalter „Gartentraeume B.V.“ die Messe stattfinden zu lassen. „Wir sehen darin kein Risiko und haben entsprechende Maßnahmen ergriffen“, erklärte Pressesprecherin Sabrina Kaul. Zwei Aussteller hatten ihre Teilnahme im Vorfeld abgesagt.

In den Messehallen wurden mehrere Säulen mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Am Eingang verteilte Michael Tepass von der Rheinberger Firma „Uniwipe“ kostenlos Desinfektionstücher für die Hände an die Besucher. „Die Sanitäranlagen und Türen und Handläufe werden noch häufiger als sonst gereinigt“, sagte Kaul. Aber: Viel los war nach der Eröffnung noch nicht. Die Aussteller nahmen das gelassen. Uwe Siebers, Inhaber des Samenhandels Siebers, freute sich über das Interesse an seinem Stand.

Trend zum eigenen Gemüsebeet

Über 900 Sorten Blumen- und Gemüsesamen verkaufte er. „Der Trend geht zurück zum eigenen Gemüsebeet. Vor allem Gurken, Tomaten und italienische Sorten werden mittlerweile häufig angepflanzt.“ Fürs Blumenbeet gebe es immer mehr Abnehmer von insektenfreundlichen Saatmischungen. Acht verschiedene Mischungen hat Siebers dabei.

Ein bekanntes Gesicht trifft man im hinteren Teil der Messehallen an. TV-Gartenexperte Ralf Dammasch zeigt gemeinsam mit dem Unternehmen „Oase“ innovative Technik rund um den Gartenteich. „Einen großen Teich legen sich die wenigsten aus Platzgründen noch an, aber auf das Element Wasser wollen viele nicht verzichten“, so Dammasch. Beleuchte Brunnen, Wasserspiele und deren Steuerung per App waren Themen, die der Experte erläuterte. Deko für den etwas größeren Geldbeutel gab es am Stand von Ludger Thuilot zu sehen. Der Künstler präsentierte seine schwebenden Gärten. Dabei kombiniert er japanische Bonsais mit chinesischem Lavastein. Dabei entstehen Bäume im Miniaturformat. Ein Hingucker sind die auf jeden Fall..

Die Gartenmesse hat heute, 7. März, und morgen noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet.