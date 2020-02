Mehr Wald für Rheinberg: Ausschuss stimmt Aufforstung zu

Rheinberg ist eine der waldärmsten Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Seit längerem versucht die Stadt daher den Anteil an Waldnutzung im gesamten Stadtgebiet zu erhöhen. Durch Anpflanzungen wurden in den letzten Jahren rund 17,7 Hektar neuer Wald geschaffen. Das reicht nicht, meint die SPD und forderte mit einem entsprechenden Antrag im jüngsten Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss auf, den Waldbestand zu erhöhen, indem ein Masterplan für die nächsten fünf bis acht Jahre erarbeitet werden soll. Damit leiste man einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Verbesserung der Luftqualität und wirke dem Waldsterben entgegen, so SPD-Mann Peter Tullius.

Eine Untersuchung der Stadt kam zu dem Ergebnis, dass rund 19,6 Hektar an städtischen Flächen für eine mögliche Aufforstung zur Verfügung stünden. Allerdings sind davon zurzeit 19 Hektar an landwirtschaftliche Betriebe verpachtet. Eine Umwandlung dieser Flächen in Wald würde den Entzug für die landwirtschaftliche Nutzung und die entsprechenden Betriebe bedeuten.

Vorschlag der Grünen stößt auf Kritik

Die Verwaltung empfiehlt daher, auf eine kurzfristige Umwandlung zu verzichten und bei Beendigung von Pachtverhältnissen seitens der Pächter zu prüfen, ob eine Umnutzung sinnvoll und möglich sei. Die Grünen brachten aber eine andere Idee ins Spiel. Sie forderten, Pachtverträge für potenzielle Waldflächen auslaufen zu lassen, ohne mögliche Pachtverlängerungen. „Das könnte der Tod für manche Betriebe sein“, mahnte der Technische Beigeordnete Dieter Paus. Auch die anderen Fraktionen waren gegen diesen Vorschlag.

Lokales Wie viele Bäume sind ein Wald? Nach dem Landesforstgesetz handelt es sich bei einem Baumbestand auf 500 Quadratmetern Fläche oder mehr um Wald. Größere zusammenhängende Waldflächen befinden sich demzufolge zwischen der Autobahn A 57 und Alpsray, im Bereich der Alpener Straße südlich von Millingen, nördlich von Ossenberg, westlich von Budberg und südlich des Ortsteils Orsoyerberg. Insgesamt weist dieser Waldbestand eine Größenordnung von 263,5 Hektar auf.

Weitere Kritik gab es aber von der FDP. „Vor einem Vierteljahr stimmten SPD und CDU noch dagegen, als wir einen Antrag einbrachten, Bäume zu pflanzen. Jetzt ist auf einmal Geld dafür da?“, kritisierte Rainer Mull (FDP). Seine Fraktion wollte für jedes neugeborene Kind in Rheinberg einen Baum pflanzen. Diese Idee wurde damals abgelehnt. Es gebe einen entscheidenden Unterschied zwischen dem FDP- und dem SPD-Antrag, erklärte Paus. „Bei einem richtigen Wald wird nach fünf Jahren durchgeforstet, damit ein guter Baumbestand besteht. Die Bäume für Neugeborene haben auch einen symbolischen Wert. Da kommt wenig Freude auf, wenn wir die Bäume nach ein paar Jahren fällen würden.“

CDU fordert Bewaldungskonzept

Heinz Devers (CDU) sprach sich für den Antrag der SPD aus, forderte aber die Erstellung eines Bewaldungskonzeptes, damit „die Sache Hand und Fuß hat.“ Nicht verpachtet sind derzeit 6000 Quadratmeter städtische Fläche in Winterswick und Orsoy, die in Wald umgewandelt werden könnten. 80 Zentimeter hohe Setzlinge würden gepflanzt werden. Kosten: Rund 15.000 Euro.

Der Ausschuss sprach sich einstimmig, bei einer Enthaltung der Grünen, für die Aufforstung dieser Fläche aus, allerdings soll zunächst geprüft werden, ob eine Pipeline unter dem Gelände verläuft. Zudem wird bei Beendigung von Pachtverhältnissen durch die Pächter die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob die Anpflanzung von Wald erfolgen kann, bevor eine Weiterverpachtung vorgenommen wird.