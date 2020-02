Millingen. Seit neun Jahren gibt es in der Lernstätte an der Millinger Straße eine Klasse 2000. Bei dem Projekt steht Gesundheitsförderung weit oben.

Löwen-Damen unterstützen Bienen-Kinder in Rheinberg

Lernen fürs Leben und dabei gesund und entspannt bleiben – an der Millinger Grundschule am Bienenhaus gehört das zusammen. Seit neun Jahren gibt es in der Lernstätte an der Millinger Straße eine sogenannte Klasse 2000. Bei dem Projekt des gleichnamigen Nürnberger Vereins stehen Gesundheitsförderung und Prävention ganz oben auf der Agenda.

Mit der Klasse 2000 und seiner Symbolfigur Klaro erfahren die Kinder, was sie selbst tun können, damit es ihnen gutgeht und sie sich wohlfühlen. Frühzeitig und kontinuierlich von den Klassen eins bis vier erlernen sie die Grundvoraussetzungen eines gesunden Lebens und haben auch noch jede Menge Spaß dabei. Im Mittelpunkt des Programms stehen eine gesunde Ernährung, Bewegung, Entspannung, das Fördern des Selbstwertgefühls und die Persönlichkeitsentwicklung.

Die Schüler präge das nachhaltig, sagt Schulleiterin Jasmin Brune: „Studien haben gezeigt, dass Kinder, die daran teilgenommen haben, später wesentlich seltener zu Zigaretten, Alkohol oder anderen Drogen greifen.“

Vor jedem Schuljahr erhalten die Teilnehmer vom Verein ein Paket mit Materialien und Aufgaben, werden zudem immer wieder persönlich unterstützt. Das kostet Geld: 440 Euro werden je Klasse im Jahr benötigt, übernommen werden muss dieser Betrag von Sponsoren oder dem Förderverein.

Für die Eingangsklassen 1a und 1b übernimmt das jetzt der vor zwei Jahren ins Leben gerufene Rheinberger Lions Club Juventas. „Wir wollten uns von Anfang an für Kinder und Jugendliche einsetzen. Die Bereiche gesunde Ernährung, Stressabbau oder die Entwicklung des Selbstwertgefühls liegen uns sehr am Herzen“, erklärt Lions-Präsidentin Silvia Gelbke, deren Verein die Eingangsklassen durch die gesamte Grundschulzeit unterstützen möchte.

Schule mit sehr gutem Ruf

Dass gerade die Grundschule am Bienenhaus von den 25 Rheinberger Lions-Club-Mitgliedern unterstützt wird, liegt für Gelbke auf der Hand: „Es ist eine Schule mit einem sehr guten Ruf, die bei diesem Programm seit längerem mit Begeisterung dabei ist.“ Schulleiterin Brune freut sich, dass damit alle Klassen an ihrer Schule an dem Programm teilnehmen können.

Von dem Erfolg profitieren sie und ihr Kollegium bereits heute: „Wir bauen das in den Unterricht ein, machen zwischendurch Bewegungs- und Entspannungsübungen. Der selbst gebastelte Klaro ist immer dabei, das kommt sehr gut an bei den Kindern.“

Übrigens lässt sich die Klasse 2000 wunderbar in den Unterricht integrieren ohne die Lernziele zu gefährden.

So fällt der Ausdruck von Gefühlen in den Deutsch-, Bewegung in den Sport- oder Ernährungsfragen in den Sachkundeunterricht. „Es passt immer in den Lehrplan. Außerdem geht es in erster Linie um Prävention und das kann nie verkehrt sein“, erläutert Brune.