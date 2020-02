Kinderschutzbund Alpen blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

872 Euro und genau 15 Cent waren es, die Hans-Josef Angenendt der Vorsitzenden des Alpener Kinderschutzbundes, Karin van Bonn, stolz übergeben konnte. Wie in jedem Jahr spendete Angenendt den Reinerlös seines Menzelen-Kalenders an einen Alpener Verein. Mehr als 200 Kalender hat er dafür verkauft. Dem Kinderschutzbund ließ er zum zweiten Mal die Spende zukommen.

„Ich finde es wichtig, dass das Geld im Ort bleibt und der Kinderschutzbund ist eine gute Institution, die ich gerne unterstütze.“ Volker Oppers von der Sparkasse legte weitere 250 Euro drauf. Aber nicht nur das ließ Karin van Bonn bei der Jahreshauptversammlung des Kinderschutzbundes strahlen.

Alpener Kinderschutzbund feierte 40-jähriges Bestehen

Der Ortsverband schaute auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. „Wir haben jede Menge Termine wahrgenommen“, so van Bonn. Und schließlich wurde am Weltkindertag im September das 40-jährige Bestehen des Alpener Kinderschutzbundes gefeiert. Zum Angebot des Ortsverbandes gehört auch die Neugeborenenbegrüßung. 99 Geburten hat es im vergangenen Jahr in der Gemeinde Alpen gegeben. 88 Familien haben die fünf Frauen persönlich besucht und die Tasche mit Broschüren und Infomaterial übergeben.

Erstmals wurde ein Theaterausflug nach Rheinberg angeboten. „Oh, wie schön ist Panama!“ haben sich 20 Kinder und die Begleiterinnen des Kinderschutzbundes angeschaut. „Dieser Ausflug steht zukünftig öfter auf unserer Liste“, betont die Vorsitzende. Auch die Blumentörtchen-Aktion für Muttertag bei Hortensia in Alpen und der Besuch der Schmiede in Menzelen waren mit jeweils 20 Kindern ein Erfolg und sollen in diesem Jahr wiederholt werden.

Die Projekte „Alpens kleine Köche – Kochkurse für Kinder“ oder die monatliche Tafel-Aktion „Milch und mehr für Kinder“ können auch 2020 weitergeführt werden.