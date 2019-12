Alpen. Beim Offenen Singen in der evangelischen Kirchengemeinde in Alpen gab es viel Beifall für die Nachwuchstalente. Die Solobeiträge begeisterten.

Kinder- und Jugendchor „Herztöne“ begeistert in Alpen

Eine proppenvolle Amalien-Kirche, ein begeisterungsfähiges Publikum und mehr als 30 Kinder und Jugendliche, die mit ihrem Gesang auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen – das waren die Eckpfeiler beim Konzert am dritten Adventssonntag. Über eine Stunde bescherten die Sängerinnen und Sänger im Alter von sieben bis 17 Jahren Musik, die zu Herzen ging. Sie wurden damit ihrem Chornamen „Herztöne“ mehr als gerecht. Eine mehrfache Zugabe krönte das Konzert und entließ ein gut gelauntes Publikum in den Abend.

Das Konzept war einfach und verfehlte seine Wirkung nicht: Denn das Publikum wurde von den Chorleiterinnen Inga Mosters und Michaela Würzinger immer wieder zum Mitsingen aufgefordert. Sie bringen seit fast sechs Jahren gemeinsam die Herztöne zum Klingen. Ein Beamer lieferte die Texte zum Mitsingen an der Kirchenwand.

Die Band mit Melissa Twardzik (Geige und Rassel), Jonathan Rous und Thorben Würzinger (beide Gitarre, Djembe und Schellenkranz) sorgte für die instrumentale Begleitung. Hinzu kamen die Mitglieder des Chores mit weiteren Instrumenten.

Herztöne in Alpen: Besondere Solobeiträge

Der Mix aus deutschen, englischen und französischen Liedern von Rock, Pop bis zu geistlichen Liedern – auch in eigener Interpretation – machte den Reiz dieses Konzertes aus. Zu den Besonderheiten zählten die Solobeiträge von Chormitgliedern, die erstmals vor Publikum sangen. Lieder wie „Auf einmal ist uns der Himmel so nah“, „Jesus, oh what a wonderful child“ oder als Call-and-Recall-Version „You are holy“ versprühten Leichtigkeit und ließen schnell die Begeisterung der Jungen und Mädchen auf das Publikum überspringen.

Die Zuhörer klatschten und sangen Refrains mit. Zwischenapplaus, Bravo-Rufe und ein stehendes Publikum sprachen eine deutliche Sprache. Selbst die in Menzelen beheimate Sängerin Judy Bailey hörte zu, freute sich mit über das Programm.

Lieder, die Herzen öffnen „und bei uns ein Licht aufgehen lassen und vermitteln, dass selber singen Spaß macht“, beschrieb Pfarrer Hartmut Becks den Chorgesang zum Schluss. Das Finale setzten die Akteure mit dem Lied „Lichterketten“ in Szene. Sie hielten Lichterketten hoch, die zusätzlich für Atmosphäre sorgten.

Kinder- und Jugendchor ist in St. Ulrich angesiedelt

Lokales Hier gibt’s Infos zum Verein Der Musik- und Literaturkreis wurde 1981 gegründet; sein erstes Konzert veranstaltete er am 7. November 1981. Ziel ist die Erweiterung des kulturellen Angebots im Raum Alpen. Das Offene Singen findet immer zum Ende des jährlichen Veranstaltungsreigens stets im Advent statt.

Mehr als 40 Kinder und Jugendliche zählt der Menzelener Chor, der in der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich angesiedelt ist. Rund 30 Kinder und Jugendliche waren beim Konzert dabei. „Nach den Sommerferien hatten wir wieder Neuzugänge“, sagte Michaela Würzinger. Eine Mitgliedschaft gibt es nicht. Mitmachen können die Kinder ab dem zweiten Schuljahr, „weil sie dann schon gut lesen können“, erklärte Würzinger.

Der Kinder- und Jugendchor „Herztöne“ tritt bei verschiedenen Anlässen auf, gestaltet Gottesdienste mit und führt mit den Kommunionkindern das musikalische Krippenspiel an Heilig Abend auf.