Sonsbeck. Manche Anwohner an der Marienbaumer Straße können wegen des Lärms schon seit Monaten nicht mehr schlafen. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

In Sonsbeck-Labbeck sorgt der Lkw-Verkehr für Proteste

Im Juni vergangenen Jahres spitzten viele Labbecker die Ohren. Es ging um das ewig leidige Thema Schwerlastverkehr. Die Gemeindeverwaltung hatte ein Verkehrsbüro aus Kamp-Lintfort damit beauftragt, den Lkw-Verkehr, der gerade jetzt zur Rübensaison wieder durch die Ortschaft rattert, zu analysieren. Wie schwer, wie viele, wie laut, wann – diese Punkte sollten anhand einer videogestützten Verkehrszählung beantwortet werden.

Denn die Problematik besteht seit Jahren. Vor allem in den Nachtstunden würden sich viele Lkw-Fahrer nicht an das Tempolimit halten, der schlechte Zustand der Marienbaumer Straße trüge sein Übriges zur dadurch entstehenden Lärmbelästigung bei – so schildern es Anwohner wieder und wieder. Entsprechend hofften viele Labbecker auf eine zügige Umsetzung der Verkehrszählung und damit auf schnelle Abhilfe.

Einige Fahrer meiden die Mautsäule an der B 57

Doch die lässt nach wie vor auf sich warten. Und in Labbeck liegen derzeit bei vielen wieder einmal die Nerven blank. Wie unsere Redaktion erfuhr, können Anwohner teilweise im fünften Monat hintereinander nachts nur eingeschränkt schlafen, weil sich die Lkw den Weg durchs Dorf bahnen. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie altbekannt. Einige Fahrer meiden die Mautsäule an der B 57 in Marienbaum, die wochenlange Sanierung der Bundesstraße hat zudem viele dazu verleitet, durch Labbeck zu fahren. Und dann wäre da noch das alljährliche Problem mit dem Rübenverkehr.

Verkehrsanalyse wurde in Auftrag gegeben

Auch in der Gemeindeverwaltung sind die Sorgen und Nöte der Labbecker bekannt. Doch im Sonsbecker Rathaus sind den Verantwortlichen nach wie vor die Hände gebunden. Denn die Marienbaumer Straße ist als Landstraße einerseits für solche Schwerlastverkehre gedacht und fällt andererseits zudem in den Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs Straßen NRW – und der machte bislang keine Anstalten, etwas an der Situation zu verändern. Zwar gab es im Februar 2019 bereits Gespräche über eine mögliche weitere Verschärfung des Tempolimits oder eine Sanierung der Fahrbahndecke, um den Lärm zu verringern. Doch dabei blieb es bislang dann auch.

Um künftig auch mit stichhaltigen Argumenten gegenüber Straßen NRW auftreten zu können, wurde daher eben jene Verkehrsanalyse von der Gemeindeverwaltung in Auftrag gegeben. Doch die Ergebnisse lassen derzeit noch auf sich warten. „Dem Fachbüro liegen schon Daten vor, die derzeit ausgewertet werden. Wir haben allerdings noch keine Kenntnis über mögliche erste Ergebnisse“, sagte Bauamtsleiter Georg Schnitzler. Zumal die Analyse des Rübenverkehrs extra auch in die derzeit laufende Saison gelegt worden sei, „um auch belastbare Ergebnisse zu erhalten“, so Schnitzler. Allerdings wisse er nicht, ob derzeit noch Verkehrsströme aufgezeichnet und Daten erhoben würden.

Anwohner müssen sich in Geduld üben

Die Anwohner in Labbeck werden sich also wohl oder übel noch ein wenig in Geduld üben und einige laute Nächte überstehen müssen, bis im Dorf endlich auch nachts Ruhe einkehrt.