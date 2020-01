Görtz: Klimaschutz wird zum „Megathema“ für Xanten

Klimabeirat, Mobilitätskonzept, Müllreduzierung: Bürgermeister Thomas Görtz nennt es das „Megathema Klima“, das Xanten in diesem Jahr begleiten werde. Im Rahmen eines Pressegespräches stellten er und der Technische Dezernent der Stadt, Niklas Franke, die angestrebten Ziele und ersten Projekte vor.

„Der Klimaschutz wird auf jeden Fall einen Schwerpunkt in diesem Jahr haben“, sagte auch Franke. Die zum Ende des letzten Jahres eingestellte Klimaschutzmanagerin Lisa Heider verschafft sich aktuell einen Überblick über die bestehenden Projekte. Ein großer Baustein soll die Gründung eines Klimabeirates sein, der gemeinsam Strategien für den Klimaschutz in Xanten erarbeitet. Auch die Reduzierung des Plastikmülls in den Geschäften soll ein Thema sein. Der Klimabeirat soll alle Akteure einbinden, die im Klimaschutz eine Rolle spielen. „Fridays for Future-Aktivisten sind genauso dabei, wie hiesige Landwirte“, erklärte Franke. Das Interesse sei groß. Sie alle sollen als „Multiplikatoren“ dienen.

Klimaschutz in Xanten: Im Frühsommer soll’s losgehen

Im Frühsommer soll der Beirat seine Arbeit aufnehmen, zuvor muss die Politik aber noch ihre Zustimmung geben. Interessierte Bürger können beim Bürgerdialog „Klimaschutz in Xanten“ am kommenden Dienstag, 4. Februar, 18 bis 20 Uhr, in der Mensa des Stiftsgymnasiums bereits aktiv werden.

Die Stadt lädt an diesem Abend zu einem Informationsabend mit anschließendem Dialog über den Kommunalen Klimaschutz ein. Im ersten Teil der Veranstaltung stellt Lisa Heider das Klimaschutzkonzept vor, beantwortet Fragen und sammelt Anregungen. Im zweiten Teil haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Beteiligungswünsche zu äußern.

Richtungsweisend sind Fragen wie „Was möchten Sie gerne verändern?“, „In welcher Art und Weise möchten Sie beteiligt sein?“ und „Welche Unterstützung brauchen Sie, um Ihre Ideen umzusetzen?“. Auch in Sachen Verkehrskonzept wolle man klimaschonend planen. „Klimafreundliche Mobilität ist eine wichtige Aufgabe auf kommunaler Ebene“, betonte Görtz.

Verkehrszählungen in Xanten im Dezember

Im Dezember wurden erste Verkehrszählungen und Parkraumerhebungen durchgeführt. Das Mobilitätskonzept soll den Verkehrsfluss auf den Hauptverkehrsstraßen verbessern, zudem wird es so aufgestellt, dass Tempo 30 theoretisch flächendeckend möglich sei. Den Schwerlastverkehr möchte Thomas Görtz nicht gänzlich aus Xanten verbannen. „Wir prüfen, wie man ihn eventuell verlagern kann.“ Eine autofreie Innenstadt soll es ebenfalls dauerhaft nicht geben, sagte Görtz. Viel mehr wolle er auf Aktionstage, wie autofreie Sonntage, setzen.

Ein weiteres Projekt soll die Ausweitung der Lastenräder sein. Bisher bietet der Hagebaumarkt für seine Kunden Fahrräder mit angebauter Verstaumöglichkeit an, mit denen sie ihre Einkäufe transportieren können. Lastenräder auch außerhalb des Baumarktes anzubieten, sei eine Anregung aus der Bürgerschaft, so Görtz. „Ich halte das für eine gute Sache.“ Nun wolle man Partner suchen, die die Lastenräder bezuschussen.