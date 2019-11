Flüchtlingsbetreuung in der Orsoyer ZUE steht vor Wechsel

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung – kurz ZUE – für geflüchtete Menschen im ehemaligen Orsoyer Krankenhaus steht ein Wechsel des Betreuungsdienstleisters bevor. Die Verantwortlichen trennen sich von den Malteser-Werken, die seit dem 1. Februar 2017 für die Sozialbetreuung in der Einrichtung zuständig waren.

Die Malteser hatten diese Aufgabe damals vom DRK-Landesverband Nordrhein übernommen. Ab dem 1. Januar 2020 werden sich Mitarbeiter des Essener Unternehmens European Homecare um die Bewohner der ZUE kümmern.

Detaillierter Überblick steht noch aus

„Wir werden die Einrichtung zum Jahresanfang übernehmen und haben schon Gespräche mit Verantwortlichen vor Ort aufgenommen“, sagte ein Sprecher von European Homecare auf Anfrage. „Ein erstes Treffen mit dem bisherigen Betreiber und der Bezirksregierung ist bereits terminiert. Hier werden wir uns einen detaillierten Überblick verschaffen.“

Die in diesem Fall für die ZUE zuständige Bezirksregierung Arnsberg sagte: „Die Betreuungsdienstleistungen in der ZUE Rheinberg wurden in einem EU-weiten Vergabeverfahren als nichtoffenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb neu ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Firma European Homecare GmbH erhalten, die im Vergabeverfahren die höchste Punktzahl aus Angebotspreis und Qualität der Leistung von allen Bietern erhalten hat.“ Die Anzahl der Teilnehmer dieses Verfahrens dürfe aus vergaberechtlichen Gründen zurzeit nicht bekannt gegeben werden.

Menschen aus unterschiedlichsten Nationen

Das ehemalige St.-Marien-Hospital ist für bis zu 500 Bewohner ausgelegt. Seit Eröffnung der Einrichtung im November 2015 war es noch nie komplett belegt. Ab 2020 soll die Höchstbelegung auf 300 Bewohner reduziert werden. Nach Angaben der Bezirksregierung Düsseldorf leben momentan 182 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder in der ZUE, die dem Unternehmen IPG gehört.

Das Haus wird jetzt leer geräumt und Anfang Januar nach dem Wechsel des Betreuungsdienstleisters wieder bezogen. Die derzeit dort lebenden Menschen aus unterschiedlichsten Nationen werden in anderen Zentralen Unterbringungs-Einrichtungen im Zuständigkeitsgebiet der Bezirksregierung Düsseldorf untergebracht.

Mit Ehrenamtlichen Kontakt aufnehmen

Unterdessen freut sich European Homecare über die neue Herausforderung. „Wir haben auch aufgrund unseres maßgeschneiderten Konzeptes für den Standort den Zuschlag der Bezirksregierung erhalten und werden mit einem Team qualifizierter Mitarbeiter an den Start gehen. Hier laufen bereits Bewerbergespräche – erste Einstellungen sind erfolgt“, so ein Sprecher.

Dieses Team werde so schnell wie möglich mit den in der ZUE tätigen Ehrenamtlichen Kontakt aufnehmen. Der Sprecher teilte mit: „Wir wollen die gute Zusammenarbeit in der Einrichtung mit ihnen fortsetzen. Kontinuität und Dialogbereitschaft auf Seiten aller Beteiligten ist aus unserer Sicht der Schlüssel zu einer erfolgreichen Arbeit.“

Malteser bedauern Situation

Klaus Walraf, Pressesprecher der Malteser-Werke, sagte ganz offen: „Wir sind sehr enttäuscht, dass wir den Zuschlag nicht bekommen haben.“ Den 45 in Orsoy tätigen Mitarbeitern sei zum Ende des Jahres betriebsbedingt gekündigt worden. Sie waren in der Verwaltung, in der Betreuung, in der Kinderbeaufsichtigung und in der Koordination der Ehrenamtlichen tätig. Es gab sogar einen hauptamtlichen Lehrer für Deutsch-Kurse.

„Auch wenn den Mitarbeitern bewusst war, dass sie zeitlich befristet eingestellt waren, so ist das gerade zum jetzigen Zeitpunkt höchst bedauernswert“, sagt Pressesprecher Klaus Walraf über die betriebsbedingten Kündigungen.

Die Malteser haben den gekündigten Mitarbeitern angeboten, dass sie ihre Daten an den neuen Träger weitergeben, damit sie gegebenenfalls dort weiter beschäftigt werden können. Mit der Bezirksregierung habe man keinen Austausch, teilte der Malteser-Sprecher mit. „Unser Vertragspartner ist die IPG als Eigentümerin.“