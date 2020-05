Enni eröffnet ein Kundenzentrum in der City von Rheinberg

Rheinberg. Die Fußgängerzone hat dank der begrünten Fassade einen neuen Blickfang. Ab Juni können sich Kunden des Energieversorgers dort beraten lassen.

Die Stadt Rheinberg arbeitet weiter an einem modernen Erscheinungsbild für den historischen Ortskern. Nach den Marktplätzen bekommt dabei auch die Gelderstraße derzeit ein Facelift und ein für Bürger attraktiveres Umfeld – mit neuen Gas- und Wasserleitungen, neuem Straßenpflaster sowie Bäumen und Sitzbänken. Dauern die Arbeiten hier noch an, so hat die Fußgängerzone jetzt bereits einen neuen Blickfang. Nach der Übernahme des Gasnetzes hat die „Energie & Umwelt Niederrhein“, kurz „Enni“, ihr Versprechen eingelöst und eröffnet Anfang Juni ein Kundenzentrum im Herzen von Rheinberg. Vor der mit viel Grün bepflanzten Fassade durchschnitten Bürgermeister Frank Tatzel, Wirtschaftsförderer Thomas Bajorat und Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer jetzt das symbolische rote Band.

Ab sofort können sich dort Kunden an beiden Markt- und zwei weiteren Wochentagen rund um Energiethemen beraten lassen. Laut Geschäftsführer Stefan Krämer setzt Enni somit auch in Rheinberg auf das Konzept der Kundennähe. „Wir sind anders als reine Energiehändler über unsere Energie- und Wassernetze untrennbar mit dem Niederrhein verbunden und wollen für Bürger erlebbar sein.“ Das sei für sein Unternehmen auch bei der Bewerbung um die Konzession zum Betrieb des Gasnetzes in der Berkastadt ein Pluspunkt gewesen. „Für Rheinberg ist dies ein Glücksfall“, betonte Bürgermeister Frank Tatzel, dass die Stadt so den nach dem Wegzug der Bäckerei Tebart drohenden Leerstand des Ladenlokals vermeiden und für den Standort langfristig einen Ankermieter mit Lokalkolorit gefunden habe. „Enni bereichert das Leben in unserer Stadt mit schönen Events und eben auch persönlichem Kontakt. Dies ist ein Mehrwert für unsere Bürgerinnen und Bürger, die ihre Anliegen vor Ort schnell und individuell klären können.“

Kleiner Beitrag zu besserem Stadtklima in Rheinberg

Wer durch die Gelderstraße geht, dem fällt das neue Rheinberger Kundenzentrum direkt ins Auge. „Die begrünte Fassade steht für unsere ökologisch orientierte Unternehmensphilosophie. Ein Konzept, das wir auch beim Bau unserer neuen Unternehmenszentrale in Moers umsetzen“, schaffe Enni laut Stefan Krämer so selbst in Fußgängerzonen Lebensraum für Flora und Fauna, trage so im Kleinen zu einem besseren Stadtklima und zur Verschönerung des Umfeldes bei.

Wie schon in ihren anderen Kundenzentren wird ENNI interessierte Kunden auch in Rheinberg zu Energiethemen informieren, die die Energiewende unterstützen und zum Klimaschutz beitragen. Vom Anschluss an Energienetze bis hin zur Energieberatung mit Thermografie oder der Planung einer Photovoltaikanlage für die ganz private Energiewende wird in der Gelderstraße für Bürger vieles möglich sein.

Schwerpunkt technische Beratung

„Wir sind ein Unternehmen von hier“, betonte Krämer dabei, dass Enni trotz einer fortschreitenden Digitalisierung mit vielen Onlineangeboten nah an den Kunden sein möchte, die persönliche Betreuung bevorzugen. Auch wenn in Rheinberg ein Schwerpunkt dabei auf der technischen Beratung rund um die Gasversorgung, den Einsatz regenerativer Energien und Fördermöglichkeiten liege, würden Kunden ihre Verbrauchsstellen hier auch an-, um- und abmelden oder sich Rechnungen erläutern lassen können. „Schließlich haben wir heute nirgends mehr Energiekunden außerhalb unseres Stammgebietes als in Rheinberg und wollen eine Anlaufstelle vor Ort haben.“

>>>> Geöffnet:

In der Gelderstraße 20 ist das Kundenzentrum ab sofort montags von 12 Uhr bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 12 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.