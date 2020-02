Alpen/Menzelen. Bereits seit Jahren plant ein Kaufmann an der Xantener Straße in Menzelen einen Edeka. Doch es geht nicht weiter. Das ist der aktuelle Stand.

Edeka-Plan in Menzelen hängt fest: Rat muss nachbessern

Die ersten Pläne von Kaufmann Thomas Luft, an der Xantener Straße (B 57) in Menzelen einen Edeka-Markt zu bauen, sind vor sieben Jahren bekanntgeworden. Der Wunsch der Bevölkerung nach einem Vollsortimenter vor der Haustür ist ausgeprägt, das Projekt stand seither immer wieder auf der politischen Tagesordnung. Planerische Hürden mussten aus dem Weg geräumt werden. So was dauert. Im vorigen Jahr war die Zuversicht groß im Rathaus. Der erste Spatenstich sei endlich in Sichtweite. Doch die Zuversicht ist gewichen.

Bürgermeister Thomas Ahls machte den CDU-Senioren zu Beginn des vorigen Jahres Hoffnung auf den Sommer. Volker Schlicht vom Bauamt schob Ende August die Aussicht nach, bis zum Jahreswechsel zumindest den Bauantrag auf dem Tisch zu haben. Thomas Janßen, Vize-Chef der Verwaltung, verlegte die Zeitleiste im Herbst bei einer Vereinsversammlung in Menzelen aufs Frühjahr. Doch auch das ist zu kurz gesprungen.

Denn die Bezirksregierung hat mal auf die Bremse getreten. Sie hat den Antrag auf erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans zurückgeschickt. Note: mangelhaft. Die Politik muss nacharbeiten. Die Verwaltung schlägt dem Bau- und Planungsausschuss vor, den Beschluss zur 14. Änderung des Flächennutzungsplans in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag aufzuheben und einen neuen Anlauf zu nehmen für das formale Änderungsverfahren.

Schlicht ist bemüht, den Ball flach zu halten. Er spricht von „nicht so dramatischen“ Mängeln. Es gehe um „Kleinigkeiten“, die heilbar seien. Der Mängelkatalog der Bezirksregierung liest sich dagegen wie ein Kommentar unter einer völlig missratenen Klassenarbeit. Vier vermeintlich gravierende Fehler werden da aufgelistet. In den Antragsunterlagen finde sich kein Planwerk, das als Originalurkunde erkannt werden könne. Die Planzeichnung sei ohne Maßstab „nicht hinreichend bestimmt“. Die Bekanntmachung, dass die Änderungspläne öffentlich zur Einsicht ausliegen, müsse zusätzlich ins Internet eingestellt und über ein Internetportal des Landes zugänglich gemacht werden. Beides ist offenbar nicht geschehen. Kritik gibt es auch am Umgang mit den während der Offenlage der Pläne eingegangenen Stellungnahmen.

Schließlich sei die Zweckbestimmung für das Sondergebiet „nicht eindeutig“. So sei nicht festgeschrieben, dass der geplante „Vollsortimenter (oder) Discounter“ der Nahversorgung dienen soll. Außerdem fehle ein „konsequenter Hinweis auf die gewollten zulässigen Sortimente“. Die Berichtigung wird ganz gewiss Zeit kosten. Mit Prognosen hält man sich im Rathaus inzwischen zurück.