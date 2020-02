Die Sonsbeckerin, die die Realschule auf die Schiene setzt

Eigentlich steht Elke Reichertz gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Das merkt man ihr auch an, als sie an ihrem Wohnzimmertisch sitzt und mit erröteten Wangen und einem verlegenen Lächeln die vergangenen knapp eineinhalb Jahre Revue passieren lässt. 16 Monate, in denen so viel passiert ist, dass die 47-jährige Sonsbeckerin immer noch ungläubig mit dem Kopf schüttelt, wenn sie an die Anfänge der Bewegung zurückdenkt, die sie auf den Weg gebracht hat.

So ist es Reichertz zu verdanken, dass es vom kommenden Schuljahr an wohl wieder eine weiterführende Schule in Sonsbeck geben wird. Nicht einmal zwei Jahre werden dann von der ersten Idee bis zum Start der privaten Realschule vergangen sein. „Dabei war es am Anfang eine ziemlich egoistische Überlegung, die nun kurz vor der Realisierung steht“, gibt Reichertz zu. Denn im Sommer 2018 standen sie und ihr Mann vor der Frage, welche weiterführende Schule ihr Sohn vom Schuljahr 2019/2020 an besuchen soll. „Wir waren und sind immer noch keine Fans der Gesamt­schule, fürs Gymnasium reichte es für unseren Sohn aber nicht.“

Also sollte es eine Realschule werden. Doch die meisten Schulen dieser Art in der näheren Umgebung sind reine Mädchenschulen, die nächste Alternative wäre die Realschule an der Fleuth in Geldern. „Das fanden wir ungerecht.“ Also schmiedete das Ehepaar einen Plan: „Wir haben bald ein leerstehendes Schulgebäude in Sonsbeck, also wird man da doch eine Realschule darin unterbringen können.“ Gesagt, getan. Bekannten offenbarte sie ihre Idee, fand schnell viel Zustimmung und Unterstützung.

Ziemlich blauäugig

Innerhalb weniger Wochen fand sich der Initiativkreis Realschule Sonsbeck lose zusammen, der schon im Oktober zu einem ersten Info-Abend einlud. „Da hatten wir überhaupt keine Vorstellung von dem, was auf uns zukommt. Wir sind ziemlich blauäugig an die Sache herangegangen.“

Zu Gast beim Info-Abend war Fachanwalt Janbernd Wolfering, der schon mehrere Privatschul-Gründungen juristisch begleitet hatte. Und die Fakten, die er vortrug, ließen Reichertz und ihre Unterstützer zunächst kräftig schlucken. „Auch wenn uns unser Anwalt von Beginn an Mut gemacht hat, die Idee mit Leben zu füllen – mit so viel Arbeit hatten wir dann doch nicht gerechnet.“

Auf Vordermann bringen

Doch die Sache nahm trotzdem Fahrt auf. Immer mehr Menschen kamen auf Reichertz zu, boten ihre Unterstützung an. Auch die Gemeindeverwaltung freute sich darüber, dass jemand für den Fortbestand einer weiterführenden Schule in Sonsbeck sorgen wollte. Die ersten Weichen waren gestellt, die nächsten sollten folgen. Ab Dezember 2018 wurde der Planungsaufwand dann zu groß, um alles von zu Hause zu erledigen. „Seitdem treffen wir uns einmal pro Woche, um uns abzustimmen und alles zu organisieren.“ Ein Trägerverein musste gegründet, ein pädagogisches Konzept auf die Beine gestellt, Lehrkräfte gefunden, die nicht mehr genutzte s’Grooten-Schule auf Vordermann gebracht werden. Planungstreffen reihte sich an Planungstreffen, Termin an Termin.

„Wir haben uns andere Privatschulen angeschaut, mussten immer wieder zum Notar, haben mit Handwerkern verhandelt, waren bei der Bezirksregierung. Wenn man mit Behörden zu tun hat, ist immer viel zu beachten“, sagt Reichertz mit einem verschmitzten Grinsen. Inzwischen füllt das Thema Schule das Leben der Familie fast komplett aus. „Vormittags mache ich meinen Job als Rechtsanwaltsfachangestellte, mittags und abends kümmere ich mich um die Schule.“ Ihr Mann, der sich ehrenamtlich beim SV Sonsbeck als Fußballtrainer engagiert, hat inzwischen dankend abgewunken, überlässt das Thema lieber seiner Frau. Böse ist Elke Reichertz ihm aber nicht. „Er unterstützt mich trotzdem, wo er kann.“

Nun sind es nur noch wenige Monate, bis in das Schulgebäude an der Herrenstraße wieder Leben einziehen könnte. Die Verhandlungen mit der Gemeinde über die Übertragung des Schulgebäudes, das derzeit renoviert wird, stehen kurz vor dem Abschluss, eine Schulleiterin zudem in den Startlöchern. „Und auch das Lehrerkollegium ist weitestgehend komplett. Bis auf ein Fach ist alles schon abgedeckt“, verrät die 47-Jährige. Nun fehlen nur noch Schüler – die ersten Anmeldetermine finden im Februar statt .

17 Anmeldungen nötig

17 Kinder müssen mindestens angemeldet sein, damit die Realschule tatsächlich loslegen kann. Zunächst mit einer Klasse in der Jahrgangsstufe fünf – so zumindest der Plan. Und wenn es so viele Anmeldungen werden, dass plötzlich eine zweite Klasse nötig wird? „Dann müssen wir neu überlegen. Aber dann bräuchten wir wohl noch mehr Lehrer.“

Aber auch diese Herausforderung würden Elke Reichertz und ihr Team wohl stemmen. Sie schnauft kurz durch und fängt an zu grinsen. „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ Reichertz Sohn wird die Realschule übrigens nicht besuchen. Er kommt nach den Sommerferien in die sechste Klasse – und ist damit zu alt, um in Sonsbeck im Gründungsjahrgang noch unterzukommen.