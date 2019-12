Rheinberg/Alpen/Xanten/Sonsbeck. Die Übernachtungszahlen in Alpen und Sonsbeck sind im Jahresvergleich deutlich gestiegen. In Xanten und Rheinberg gingen sie leicht zurück.

APX bis Sonsbecker Schweiz: Region ist beliebt bei Touristen

Den Archäologischen Park Xanten erkunden, durch die Sonsbecker Schweiz wandern, den historischen Stadtkern Rheinbergs besichtigen oder mit dem Rad durch Alpen radeln: Besonders bei Naturliebhabern, Radfahrern und Geschichtsbegeisterten ist der Niederrhein ein gern gewähltes Reiseziel. Die Aufenthaltsdauer zeigt: Die Region ist vor allem bei Kurzurlaubern beliebt. In Rheinberg, Xanten und Alpen beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zwei Tage, in Sonsbeck sogar drei Tage.

Fahrradtourismus legt zu

Die Gemeinden Alpen und Sonsbeck können ein deutliches Plus an Übernachtungsgästen verbuchen. Von Januar bis September übernachteten 42.125 Menschen in Sonsbeck. 2018 waren es im gleichen Zeitraum 36.232 Gäste. Mila Siebers, zuständig für den Bereich Tourismus in der Gemeinde, ist mit diesen Zahlen sehr zufrieden. „Das neue Landhotel Lebensart in Labbeck hat sicher einen großen Anteil an dem Anstieg. Es gibt einfach mehr Bettenkapazitäten in Sonsbeck“, erklärte sie.

Ein weiterer Faktor sei der zunehmende Fahrradtourismus. „Mit der Sonsbecker Schweiz haben wir nicht nur plattes Land, sondern auch ein paar Hügel.“ Und: Die Nähe zu anderen Kommunen, beispielsweise zum Wallfahrtsort Kevelaer oder dem Luftkurort Xanten, sei ausschlaggebend für viele Übernachtungen. Auf den guten Zahlen wolle man sich nicht ausruhen. Die Gemeinde arbeite weiter daran, Sonsbeck für Touristen attraktiv zu gestalten. „Im letzten Jahr haben wir eine Schleife der Römer-Lippe-Route von Xanten über Sonsbeck zurück nach Xanten integriert, die im nächsten Jahr zum Start der Radsaison auch ausgeschildert wird.

Der neue Aussichtsturm wird auch weitere Touristen anziehen“, so Siebers. Gut 5000 Übernachtungen mehr im Vergleich zum Vorjahr, gab es in Alpen. 12.394 Gäste übernachteten in der Kommune. Den Zuwachs hat Wolfgang Gödeke, Betreiber des Hotels „Burgschänke“ deutlich gespürt. „Wir konnten gerade an den Wochenenden mehr Gäste begrüßen“, erklärte er zufrieden. Besonders die ausgeprägten Radrouten und die Nähe zu Xanten machen seiner Meinung nach Alpen als Übernachtungsort attraktiv. 80 Betten in 46 Zimmern bietet Gödeke an. Sein Hotel hat er vor eineinhalb Jahren erweitert.

„Die vielen Betten des Hotels Rheintor sind weggefallen.“

In Rheinberg und Xanten hingegen gingen die Übernachtungszahlen leicht zurück. In Rheinberg sank sie von 16.449 im Jahr 2018 auf 14.107 Besucher in diesem Jahr. Barbara Gumpert von der Stadt Rheinberg hat eine pragmatische Erklärung dafür: „Die vielen Betten des Hotels Rheintor sind weggefallen.“

Das Hotel in der Innenstadt wurde im Sommer abgerissen. Zwar gibt es zwei neue Ferienwohnungen, die werden wegen der geringen Bettenzahlen aber statistisch nicht erfasst sind. Sabine van der List, Geschäftsführerin der Tourist Information Xanten (TIX), war trotz des Rückgangs mit den 112.688 Übernachtungen (2018: 116.608) zufrieden. „Es wird ja nicht jeder Betrieb, sondern nur die mit zehn Betten oder mehr erfasst. Wir haben aber auch viele kleinere Ferienwohnungen“, erklärte sie.

Gründe für den Rückgang sieht sie auch in der Eröffnung des neuen Hotels in Sonsbeck. Van der List habe mit einigen Xantener Hoteliers gesprochen. „Einige sagten mir, es sei ihr bestes Jahr aller Zeiten.“ Die Übernachtungszahlen befinden sich auf dem Niveau von 2017. „Kein Grund zur Sorge also“, so die TIX-Chefin.