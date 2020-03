Mit dem Fahrrad zur Bislicher Insel nach Xanten radeln, von Essen aus die „Tour der Industriekultur“ erkunden oder eine entspannte Feierabendtour rund um Rheinberg machen: Wer Lust auf eine geführte Radtour entlang des Niederrheins hat, der hat nun wieder die Qual der Wahl. Knapp 40 Touren hat der ADFC Rheinberg in seinem neuen Veranstaltungskalender „Fiets mit!“, was aus dem Niederländischen übersetzt so viel wie „mit dem Fahrrad unterwegs sein“ bedeutet, für diese Saison zusammengestellt.

„Damit haben wir ein paar mehr Touren als 2019 auf die Beine gestellt“, sagte Hans-Gerd Schroers, 1. Vorsitzender des Rheinberger ADFC stolz. Seit Juni des vergangenen Jahres ist der Fahrradclub ein eingetragener Verein. Rund 100 Mitglieder gehören ihm mittlerweile ein. Sieben zertifizierte ADFC-Tourguides führen die Gruppen. Schroers: „Wir sind froh, dass wir immer mehr Zulauf haben und unser Bekanntheitsgrad wächst.“

Die erste Tour startet am Donnerstag, 19. März, um 16 Uhr am Großen Markt. Mit Tourenleiter Gerald Otto geht es von Rheinberg aus flussabwärts in Richtung Wesel und zurück. Die Teilnahme kostet drei Euro. Die Strecke ist 40 Kilometer lang – eine mittellange Tour.

Touren von zwölf bis 80 Kilometern Länge

Im dritten Veranstaltungsprogramm gibt es jeweils zwölf 15 bis 30, 30 bis 50 und 50 bis 80 Kilometer lange Strecken. „Die Touren bis 50 Kilometer sind am beliebtesten“, so Schroers. Die langen Touren sind so konzipiert, dass es nach der Hälfte der Strecke eine Besichtigung gibt.

Auf dem Plan stehen zum Beispiel eine Feierabendtour zum Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof mit einer Führung durch das Bio-Kompostwerk am 5. Mai, oder Ausflüge zur Backstube Dams mit Einblick in die Produktion am 19. Mai, eine 65 Kilometer lange Tour zur „Viller Mühle Goch“, einer stillgelegten Öl- und Getreidemühle mit einer Vorstellung des Puppenspielers Heinz Bömler am 21. Juni.

Die Strecken plant der Vorsitzende selbst. Anregungen zu den Zielen kommen dabei auch von den Mitgliedern. „Aufwendig ist nicht das Erstellen der Route, sondern einen passenden Ansprechpartner und einen Termin für die Besichtigungen zu finden“, erklärte er lachend.

Routen entstehen am Computer

Die Route erstellt der Rheinberger am Computer. Ein entsprechendes System, das die vorhandenen Radwege, Feldwege und Straßen zeigt, hilft ihm dabei. Die Strecken fährt er nach der Erstellung einmal selbst ab. An den Ausflügen nehmen überwiegend ältere Menschen teil, sagte Schroers. Er selbst leitet eine Fahrrad AG an der Europaschule, versucht darüber auch junge Leute für den ADFC zu begeistern. „Das ist schwierig. Andere Ortsvereine stehen auch vor dieser Problematik. Wenn das jüngere Publikum da wäre, würden wir auch versuchen, passende Touren mit Mountainbikes oder Rennrädern zu organisieren.“

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr auch erstmals zwei Navi-Veranstaltungen. Ein persönliches Highlight des Vorsitzenden. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Fahrrad-Navi anzuschaffen, aber nicht weiß, ob er mit der Funktion während einer Radtour klarkommt, kann die Funktion eines Navis bei einer Testfahrt mit dem ADFC ausgiebig ausprobieren.

„Erst testen, dann kaufen“

Unter dem Motto „Erst testen, dann kaufen“ stellt der Verein beim ersten Termin am Donnerstag, 26. März, 17 Uhr, Großer Markt, Leih-Navis mit einer vorprogrammierten Tour zur Verfügung. „Es ist nämlich nicht für jeden was. Um aufs Navi schauen zu können, muss man nach unten, und nicht wie beim Auto, nach vorne sehen“, erklärte Schroers. Ein Tourguide begleitet die Fahrt. Unklarheiten können direkt geklärt werden. Eine verbindliche Anmeldung bei Andreas Spengler unter 0160/8966945 ist bis zum 20. März erforderlich. Die Kosten für die individuelle Testfahrt, inklusive Testphase von sieben Tagen, betragen für ADFC-Mitglieder 22,50 Euro. Nicht ADFC-Mitglieder zahlen 28 Euro.

Vorstellung des Programms am 12. März

Das umfangreiche Tourenprogramm „Fiets mit! 2020“ stellt Hans-Gerd Schroers am morgigen Donnerstag, 12. März, um 18.30 Uhr, im Stadthaus, Raum 249, bei der Auftaktveranstaltung des ADFC Rheinberg vor.

Interessierte Fahrradfahrer sind willkommen, ein Gedankenaustausch ist erwünscht. Der Eintritt ist frei.