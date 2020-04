Coronavirus: Wie München - Xanten sagt Oktoberfest ab

Xanten Die 22. Auflage des Xantener Oktoberfestes wird erst 2021 gefeiert. Das wurde am Dienstag beschlossen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Stadt München hat am Dienstagmorgen ihr traditionelles Oktoberfest abgesagt. Am Dienstagnachmittag zog der kleine Bruder vom Niederrhein nach: Auch das Oktoberfest Xanten, das in diesem Jahr zum 22. Mal gefeiert werden sollte, macht wegen des Coronavirus eine Zwangspause.

Über vier Wochenenden, vom 1. bis zum 25. Oktober, war das bayerische Spektakel an der Xantener Südsee geplant, wie in den Vorjahren zwischen 50.000 und 60.000 Gäste erwartet worden, erklärt Veranstalter, Wiesn-Wirt und Leiter des Freizeitzentrums Xanten, Wilfried Meyer auf Anfrage dieser Redaktion. Schweren Herzens habe man sich nun entschlossen das Fest um ein Jahr zu verschieben.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Tickets behalten Gültigkeit

„Wir haben gesagt, wenn München absagt, machen wir auch das Oktoberfest Xanten nicht", so Meyer weiter. Grund sei die ähnliche Größenordnung - bei 4000 Gästen in einem Zelt, seien Sicherheitsabstände nicht mehr einzuhalten. „Es ist eine Ausnahmesituation, in der wir uns derzeit alle befinden. Die Entscheidung zur Verschiebung ist sehr schmerzlich, weil damit gerade in dieser schwierigen Zeit ein weiteres Stück Lebensfreude für die Menschen zurückstehen muss,“ so Meyer. Die Gesundheit der Gäste habe aber „oberste Priorität“.

Wohlgemerkt, die Rede ist von einer Verschiebung, nicht von einer Absage. Die bereits gebuchten Tickets behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Nachholtermin, der jeweils ziemlich genau ein Jahr später liegt: So soll die ursprünglich für den 1. Oktober 2020 geplante Eröffnung nun am 30. September 202 steigen.