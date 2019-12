Carsharing wird in Rheinberg selten genutzt

Rheinberg. Das Angebot in Rheinberg ist wirtschaftlich kaum tragbar. Die Stadt prüft nun, ein öffentlich-privates Modell fürs Carsharing anzubieten.

Seit knapp eineinhalb Jahren bietet der Carsharing-Anbieter „Du Solaris“ aus Hamminkeln an der E-Ladesäule an der Bahnhofstraße ein Elektroauto zum Ausleihen auf Zeit an. Das Angebot war zunächst auf 17 Monate ausgelegt. In der jüngsten Sitzung des Rheinberger Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses wurde über die Fortführung des Carsharing-Angebotes informiert. Nachdem das Fahrzeug anfänglich wöchentlich durchschnittlich nur ein bis zwei Mal ausgeliehen worden ist, habe es in den letzten Monaten an Zuspruch gewonnen, berichtete die Verwaltung. Seit Mai wurden bei der Innogy-Servicestelle im Reisebüro am Markt kostenlose Carsharing-Kundenkarten ausgegeben, bislang war das 20 Mal der Fall. Für Privatkunden gilt der Innogy-Tarif von 0,45 Cent pro gefahrenem Kilometer ohne Zeitberechnung. Durch den Wegfall der Zeitkomponente ergebe sich ein positiver Effekt für die Nutzer: Fahrten mit langer Verweildauer sind preislich attraktiv.