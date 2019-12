Unfallschwerpunkt Rat lehnt Sperrung des Bahnübergangs in Birten ab

Xanten. Xantens Kommunalparlament entscheidet sich stattdessen für gut sichtbare Schilder und Fahrbahnmarkierungen. Anwohner begrüßen die Entscheidung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rat lehnt Sperrung des Bahnübergangs in Birten ab

Die Stadt Xanten wird am unbeschrankten Bahnübergang in Birten zusätzlich zum Andreaskreuz noch Schilder aufstellen und Fahrbahnmarkierungen auftragen, um Autofahrer auf die Gefahr durch herannahende Züge hinzuweisen. Das beschloss der Rat der Stadt am Dienstagabend. Er reagierte damit auf zwei Unfälle im November, bei denen Autos mit Zügen zusammengestoßen waren. Eine Sperrung der Strecke für Autos und Lastwagen lehnten die Kommunalpolitiker dagegen ab.

Nachrichten Hier gibt es mehr Artikel aus Rheinberg, Xanten und Umland Langfristig soll der Bahnübergang durch eine Schranke gesichert werden. Dafür hatte sich der Rat schon 2018 ausgesprochen, dieser Beschluss gilt weiter. Damals wurden die Kosten auf etwa 1,5 Millionen Euro geschätzt. Der Bund, die Deutsche Bahn und die Kommune müssten sich den Betrag teilen. Aber die Gespräche mit dem Unternehmen ziehen sich hin. Die Bahn lehne es ab, die Planung einer Schranke zu übernehmen, deshalb müsse die Stadt in Vorleistung treten, berichtete Bürgermeister Görtz. Daher schlägt die Verwaltung vor, im nächsten Haushalt 100.000 Euro dafür vorzusehen. Darüber muss der Rat im Frühjahr entscheiden. Anwohner und Landwirte besuchten die Ratssitzung Da der Bau einer Schranke noch Jahre dauern dürfte, soll der Bahnübergang kurzfristig mit anderen Mitteln gesichert werden. Die Fahrbahnmarkierungen sollen bei stabilen Witterungsbedingungen im Frühjahr aufgetragen werden. Da sie reflektierend sind, werden sie auch nachts zu sehen sein, wenn Scheinwerfer sie anstrahlen. Die Verkehrsschilder werden mit einem Piktogramm auf die Unfallgefahr hinweisen. Sie sollen so aufgestellt werden, dass sie die Sicht der Autofahrer am Bahnübergang nicht beeinträchtigen. Außerdem soll geprüft werden, ob die Straßenbeleuchtung verbessert werden kann, um die Sicht für Autofahrer am Bahnübergang zu verbessern. Aus Birten und dem benachbarten Alpen-Veen waren Anwohner und Landwirte zur Ratssitzung gekommen. Sie befürchteten, dass der Bahnübergang gesperrt werden könnte und sie einen Umweg von mehreren Kilometern fahren müssten, wenn sie in den Nachbarort oder zu ihren Feldern fahren wollten, sagten sie. Der Bahnübergang liegt an der Römerstraße, die Birten mit Veen verbindet. Zwar führt auch der Heesweg über die Gleise, und er ist nur einige Hundert Meter entfernt. Dort steht eine Schranke am Bahnübergang. Aber diese Strecke ist für viele Anwohner einige Kilometer länger. Anwohner applaudieren nach Beschluss Deshalb hatte sich Xantens Rat schon 2018 dagegen ausgesprochen, den Bahnübergang zu sperren. Nach den Unfällen im November war diese Option von der Kreispolizeibehörde Wesel aber „als Sofortmaßnahme“ noch einmal angeregt worden. Die Stadtverordneten diskutierten deshalb darüber, ob Schilder und Markierungen tatsächlich ausreichen. Am Ende sprachen sie sich trotzdem dafür aus. „Damit kann man eine erhöhte Aufmerksamkeit erreichen“, sagte Görtz. Die anwesenden Anwohner applaudierten nach dem Ratsbeschluss.