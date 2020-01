Bei Sonsbeck wird die Ausfahrt der Autobahn 57 in Richtung Nimwegen am Donnerstag gesperrt. (Symbolbild)

Sperrung Autobahn 57: Ausfahrt Sonsbeck am Donnerstag gesperrt

Sonsbeck. Straßen NRW sperrt am Donnerstag die Ausfahrt Sonsbeck auf der A57 in Fahrtrichtung Nimwegen. Der Grund: Es müssen tote Bäume gefällt werden.

Autofahrer aufgepasst: Aufgrund von Gehölzarbeiten sperrt Straßen NRW am Donnerstag (9. Januar) von 8 Uhr bis 14.30 Uhr die Ausfahrt Sonsbeck auf der A57 in Fahrtrichtung Nimwegen. Unter anderem müssen tote Bäume gefällt werden, heißt es in einer Mitteilung.

In der Ausfahrt seien dringende Gehölzarbeiten erforderlich um die Verkehrssicherheit zu bewahren. Diese Arbeiten können nicht in der Nacht ausgeübt werden, so der Landesbetrieb. Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Uedem.