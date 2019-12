Aufbruchstimmung dominierte im Herbst

Ein ausgebüxtes Känguru hält die Polizei in Sonsbeck auf Trab, ein erfolgreiches Oktoberfest stimmt die Veranstalter in Xanten zufrieden und in Rheinberg wird ein Meilenstein im Pipeline-Bau zelebriert: Mit dem Rückblick auf die Monate Oktober bis Dezember endet heute unsere Serie „Das war 2019“.

Grundstein für „Woodpower“ gelegt

Norbert Mülders, Frank Tatzel, Philippe Kehren, Sylvio Montag, Andreas Pinkwart, Ute Reuther und Klaus Kawohl (von links) ließen die gefüllte Zeitkapsel ins Fundament für Woodpower ein. Foto: Jasmin Ohneszeit

Im Oktober wurde der Grundstein für das Solvay-Holzkraftwerk „Woodpower“ gelegt. Mit „Woodpower“ sollen die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen am Standort in Rheinberg um rund 25 Prozent reduziert werden. Es gab im Vorfeld aber auch kritische Stimmen. Die Grünen hatten deutlich höhere Standards gefordert und befürchteten Belastungen für die Natur und die im Umfeld der Anlage lebenden Menschen.

Zeelink-Pipeline durchquert den Rhein

Die Zeelink-Pipeline, die Fernleitung, die ab März 2021 Nordrhein-Westfalen mit Erdgas versorgen soll, durchquerte den Rhein im Kreis Wesel. Ein 525 Meter langer und 1050 Tonnen schwerer, sogenannter Düker wurde zwischen Rheinberg und Voerde unterm Rhein eingezogen. Zur Taufe des Dükers erinnerte Bürgermeister Frank Tatzel auch an die Kritik von Anwohnern und Landwirten: „Wir waren nicht immer einer Meinung, wie das Projekt zu planen und umzusetzen sei.“

Polizei fängt Känguru ein

Mehrere Wochen hüpfte Känguru Skippy durch Sonsbeck und war der Polizei immer einen Sprung voraus. Den Beamten gelang es schließlich, das ausgebüxte Tier einzufangen. Doch weil niemand die junge Kängurudame zu vermissen schien, fand sie im Duisburger Zoo ein sicheres Zuhause.

Ausgelassenes Oktoberfest

FZX-Chef Wilfried Meyer und Wiesn-Madel Jana Haedelt schauen genau hin, wie viele Schläge Udo Bovenkerk, Vorsitzender des FZX-Verwaltungsrates, benötigt, um das Fass anzustechen. Foto: Jasmin Ohneszeit

Mehr als 55.000 Besucher feierten beim 21. Oktoberfest des Freizeitzentrums Xanten ausgelassen miteinander. Die Oberbayern-Band war zum letzten Mal während der gesamten Wiesn in Xanten zu Gast. Nach 21 Jahren entschloss sich die Band in der Domstadt aufzuhören und nur noch in Bayern zu musizieren.

Bürger wollen den Baerler Busch retten

Die Bürgerinitiative „Baerler Busch ist bedroht“ hatte sich gegründet, um sich gegen die geplanten Abholzungen im Wald einzusetzen. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig im Schwarzen Adler. 3500 Unterschriften hat die Initiative für den Erhalt des Baumbestandes gesammelt und dem Regionalverband Ruhr übergeben. Ein erster Erfolg konnte im November verbucht werden: Weitere Maßnahmen des RVR im Baerler Busch müssen mit der Bürgerinitiative abgestimmt werden.

Erster Waldkindergarten eröffnet

Auf der Bönninghardt öffnete der erste Waldkindergarten des Kreises Wesel. Auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Areal gibt es weder Türen noch Räume. 15 Kinder von drei bis fünf Jahren werden seit November von vier Erzieherinnen und Erziehern unter Baumkronen betreut.

Unruhen bei der Xantener CDU

Die Kommunalwahl 2020 spaltet die CDU in Xanten. Nachdem der amtierende Bürgermeister Thomas Görtz bereits früh verkündete, wieder antreten zu wollen, forderten die Christdemokraten Daniel Ingendahl und später auch Hans-Peter Brammen Görtz heraus. Rainer Groß trat aus der CDU aus, um als parteiloser Bürgermeisterkandidat zu kandidieren. Görtz und Ingendahl duellierten sich in mehreren Podiumsdiskussionen. Die CDU entschied sich schließlich, Thomas Görtz zu ihrem Kandidaten zu wählen.

Unfälle am Bahnübergang

Innerhalb weniger Wochen stießen zwei Autos mit einem Zug am unbeschrankten Bahnübergang in Birten zusammen. Die Stadt Xanten entschied im Dezember zusätzlich zum Andreaskreuz noch Schilder aufstellen und Fahrbahnmarkierungen aufzutragen, um Autofahrer auf die Gefahr durch herannahende Züge hinzuweisen. Eine Sperrung der Strecke für Autos und Lastwagen wurde vom Rat hingegen abgelehnt.

Lösung für die Alpener Motte

Der Förderverein Alpener Motte und die Gemeinde wollen die einsturzgefährdete Motte retten und den einstigen Burghügel samt Luftschutzstollen für die Bürger wieder in ein Naherholungsziel verwandeln. Der komplette Stollen soll mit einem Stahlverzug ausgebaut werden, der diesen abstützt und ihn dadurch begehbar macht. Der Förderverein plant Führungen und Lesungen in der Motte anzubieten.

Investorenwettstreit ohne Erfolg

Im Zuge des Investorenwettstreits zur Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes in Alpen ging nur eine Bewerbung eines potenziellen Investors ein, der allerdings auch nicht alle Kriterien erfüllte. Die Gemeinde beendete den Wettbewerb und rief einen neuen, mit überarbeiteten Bedingungen aus.