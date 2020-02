Auf bestem Weg zur Fairtrade-Schule in Rheinberg

Rheinberg. In der Fragestellung, wie man aktiv Zukunft gestalten könne, gibt das Amplonius-Gymnasium nun einen konkreten Weg vor: Das Rheinberger Gymnasium will Fairtrade-Schule werden. Damit soll Schülern und Lehrern der gerechte Handel stärker ins Bewusstsein gerufen werden.

Und die ersten Schritte dazu sind schon gemacht. So wird in der Cafeteria nun Fairtrade-Kaffee ausgeschenkt. Daneben werden auch fair gehandelte Eis-Sorten, Tees und Limonaden verkauft. Auch die Schoko-Nikoläuse in der Weihnachtszeit waren fair. Geplant ist außerdem, bei Anschaffungen für die Schule darauf zu achten, dass die Produktionsbedingungen beispielsweise für Sportbälle und Schulkleidung ins Fairtrade-Konzept passen.

Schulleiter Marcus Padtberg betont allerdings, dass die Fairtrade-Schule „nur ein Baustein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit“ sein könne. Das globale Ziel, so Padtberg, müsse sein, die Welt und Umwelt besser zu behandeln und sie damit besser zu machen.

Auf dem Weg zur Fairtrade-Schule hat das Amplonius-Gymnasium eine Arbeitsgemeinschaft (AG) ins Leben gerufen. Unter Leitung der Lehrerinnen Eva Marsch und Anna Jiskra besuchen bis zu neun Schüler regelmäßig diese AG. Neben den Kriterien für das Fairtrade-Siegel geht es darin auch um Bewusstseinsbildung. Handel wird kritisch beleuchtet und ausbeuterische Praktiken infrage gestellt. Die Schüler haben einen „Kompass“ erstellt, der die Ziele formuliert, die das Amplonius-Gymnasium als Fairtrade-Schule erreichen möchte. Diese Selbstverpflichtung gilt als vertragliche Vereinbarung mit der Marke Fairtrade. Den Schülern ist es wichtig, dass vom Anbau über die Ernte und die Bearbeitung der Produkte bis hin zu deren Verkauf alle, die daran beteiligt sind, gerecht behandelt und angemessen bezahlt werden.