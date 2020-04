Soziales Auch in Rheinberg und Alpen: Seelische Akuthilfe am Telefon

Es ist eine neue Situation für die 80 Notfallseelsorger im Kreis Wesel. Corona macht für sie ein anderes Arbeiten notwendig.

Rheinberg/Kreis Wesel. Wenn jemand plötzlich und unerwartet verstirbt, sind in Zeiten der Normalität Notfallseelsorger bei den Betroffenen vor Ort. Jetzt leisten sie in der Schocksituation erste Hilfe per Telefon. Eine neue Situation für die 80 Notfallseelsorger der Ökumenischen Notfallseelsorge im Kreis Wesel. „Die nonverbale Kommunikation, der Blickkontakt fallen beim Telefonieren weg. Und unsere Arbeit lebt gerade in extremen Ausnahmesituationen von der direkten Kontaktaufnahme zur betroffenen Person. Der Infektionsschutz für alle Beteiligten geht in der jetzigen Lage aber vor“, sagt Bernhard Ludwig, der die ökumenische Notfallseelsorge im Kreis Wesel leitet.

Sein Team hat der Pfarrer zusammen mit seinen Kollegen auf die Situation eingestellt. In einem schriftlichen Briefing bekamen die Notfallseelsorger Methoden an die Hand, wie sie in der Extremsituation zum Beispiel über den Klang der Stimme stärkend und tröstend zur Seite stehen können. „Normalerweise sind wir bei den Einsätzen nur einmal vor Ort“, erklärt Ludwig. Jetzt gibt es, wenn die Betroffenen es brauchen, ein zweites, ein drittes oder viertes Gespräch per Telefon.

Notfallcheckliste weitergeben

Die Notfallseelsorgenden kontaktieren die Betroffenen auch über Messenger, in dem sie z.B. die Telefonnummer der Ev. Beratungsstelle Duisburg / Moers und eine Notfallcheckliste weitergeben. „Diese kann ein Anker sein, wenn jemand keinen klaren Gedanken fassen kann“, sagt Ludwig. Darin stehen Hinweise, was in den nächsten Tagen ganz praktisch zu tun ist, zum Beispiel den Arbeitgeber und die Versicherung zu informieren. Ergänzend wird per Handy ein Flyer übermittelt, der akute körperliche und seelische Reaktionen einzuordnen hilft.

Bei Verkehrsunfällen sind weiterhin entweder Ludwig oder einer der drei anderen leitenden Koordinatoren aus dem Seelsorgeteam vor Ort und in Schutzkleidung für Zeugen, Ersthelfer, Einsatzkräfte und die Betroffenen da.