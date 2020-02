Rheinberg. Die Kosten für eine Wohnung sind laut NRW.Bank von 2009 bis 2018 deutlich gestiegen. Auch der Kaufpreis für Eigenheime zieht in Rheinberg an.

Anstieg um 11,5 Prozent: Mieten in Rheinberg immer teurer

Die Mieten in Rheinberg steigen weiterhin an. Von 2009 bis 2018 nahmen die durchschnittlichen Kosten für einen Quadratmeter um 11,5 Prozent zu. Das geht aus dem Wohnungsmarktprofil 2019 der landeseigenen NRW.Bank hervor. Demnach habe die mittlere Nettokaltmiete allein von 2016 bis 2018 um 3,7 Prozent zugelegt.

Immerhin: Im kreisinternen Vergleich fällt der Anstieg der Mieten in Rheinberg noch moderat aus. So nahmen die Kosten in Xanten von 2009 bis 2018 um satte 24,8 Prozent zu. Auch in Sonsbeck (plus 18,2 Prozent) und Kamp-Lintfort (plus 17,1 Prozent) müssen Mieter deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor zehn Jahren.

Auch bei den durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter zahlen Mieter in Rheinberg (6,09 Euro) weiterhin weniger als in Xanten (6,9 Euro), Sonsbeck (6,23 Euro) oder Alpen (6,12 Euro). Lediglich in Kamp-Lintfort sind die Kosten mit 6,03 Euro noch etwas niedriger.

NRW.Bank: Kosten für baureifes Land in Rheinberg stabil

Einwohnerzahl sinkt in Rheinberg wohl unter 30.000 Statt der 2018 gezählten 31.097 Einwohner werden ab 2030 voraussichtlich nur noch weniger als 30.000 in Rheinberg leben. Bis 2040 könnte die Einwohnerzahl sogar auf rund 28.000 sinken. Die NRW.Bank beruft sich bei ihrer Prognose zur Bevölkerungsentwicklung auf Daten des Landesbetriebs IT.NRW. Auch Xanten, Sonsbeck, Alpen und Kamp-Lintfort erleben demnach in den kommenden Jahren einen schleichenden Rückgang der Einwohnerzahlen.

Punkten kann Rheinberg beim Preis für baureifes Land: Nach Angaben der NRW.Bank sind die Kosten auf einem stabilen Niveau. Seit 2009 nahm der mittlere Preis sogar um 2,9 Prozent ab. 165 Euro werden in Rheinberg pro Quadratmeter fällig. Ganz anders die Situation in Xanten. Hier stiegen die Kosten für baureifes Land seit 2009 um 28,6 Prozent (180 Euro/m²). Auch Alpen verzeichnet eine deutliche Zunahme um 26,1 Prozent (145 Euro/m²).

Wer sich in Rheinberg für ein Eigenheim interessiert, zahlte 2018 durchschnittlich 279.000 Euro. Allein seit 2016 stieg der mittlere Kaufpreis somit nach Angaben der NRW.Bank um 21,8 Prozent. Auch Sonsbeck (plus 16,9 Prozent) und Alpen (plus 12,5 Prozent) verzeichnen eine Steigerung im zweistelligen Bereich. Etwas geringer fällt die Erhöhung in Xanten (plus 7 Prozent) und Kamp-Lintfort (8,8 Prozent) aus.

Immer weniger Sozialwohnungen in Rheinberg

Von den zum Erhebungsstichtag des Zensus 2011 (9.5.2011) gezählten 14.749 Wohnungen in Rheinberg befanden sich 59,1 Prozent in Ein- und Zweifamilienhäusern. 38,4 Prozent der Wohnungen gehen auf Mehrfamilienhäuser zurück. Der Anteil der Sozialwohnungen lag bei lediglich 8,3 Prozent – 2,4 Prozent unter dem Durchschnittswert für Gemeinden zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern. Die Berechnungen der NRW.Bank zur Wohnraumförderung ergeben, dass die Zahl der Sozialwohnungen in Rheinberg bis 2030 von über 500 auf unter 200 sinken wird. Grund dafür ist der Ablauf Frist für Sozialbindungen der bestehenden Wohnungen. Nicht berücksichtigt werden dabei mögliche Zuwächse durch die zukünftige Förderung von Sozialwohnungen. „Diese werden die beschriebenen Rückgänge zumindest teilweise kompensieren“, schreibt die NRW.Bank.

Auch zur Haushaltsgröße und Altersstruktur macht das Wohnungsmarktprofil Angaben. So wohnten in Rheinberg im Jahre 2018 im Durchschnitt rund 2,2 Personen pro Haushalt. 16,1 Prozent der 31.097 Bewohner waren unter 18 Jahre alt, 65,3 Prozent im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) und 11,1 Prozent über 75 Jahre alt. Das entspricht in etwa den Durchschnittswerten für vergleichbar große Gemeinden.