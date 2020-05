24.000 Euro werden für die Vereine in Sonsbeck vergeben

In diesem Jahr überweist die Sparkasse den Schatzmeistern der Vereine insgesamt 24.000 Euro. Es gibt eine Verlosung von Extraspenden.

Sonsbeck. Auf das Ehrenamtsforum im Zirkuszelt der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule hatten sich schon viele Kinder und Ehrenamtliche gefreut. Die Sondervorstellung der Grundschüler und das Treffen der rund 170 geplanten Gäste müssen jedoch, wie so vieles, in diesem Jahr ausfallen.

„Die rund 70 Sonsbecker Vereine, die wir zu unserem Ehrenamtsforum eingeladen hätten, erhalten trotzdem eine Spende zur Förderung ihrer ehrenamtlichen Arbeit“, sagt Giovanni Malaponti, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein. In diesem Jahr überweist die Sparkasse den Schatzmeistern der Vereine insgesamt 24.000 Euro.

Zeit und Herzblut investieren

Herzstück der insgesamt sechs Ehrenamtsforen, zu denen die Sparkasse die rund 900 Vereine von Moers bis Xanten einmal im Jahr einlädt, bleibt die Verlosung von Extraspenden. Zum Auftakt in Sonsbeck haben sich Giovanni Malaponti und die Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse, Claudia van Dyck, überlegt: „Da wir nicht vor Ort auslosen können, wer die dreimal 250-Euro-Extraspenden bekommt, können sich die Vereine für die Verlosung anmelden und kommen so in den Lostopf“, sagt Claudia van Dyck.

auf YouTube und Facebook veröffentlicht

Pro Verein reicht eine E-Mail mit dem Stichwort „Ehrenamtsspende Sonsbeck“ an presse@sparkasse-am-niederrhein.de oder ein Kommentar unter dem Artikel zur Spendenvergabe auf der Facebookseite der Sparkasse. Stichtag ist Montag, 25. Mai. Von der Verlosung wird es ein Video geben, das die Sparkasse auf YouTube und Facebook veröffentlicht. Kurze Interviews bieten bei den Ehrenamtlern Gelegenheit, mehr von der Arbeit in einzelnen Vereinen zu erfahren. Auch darauf will die Sparkasse in diesem Jahr nicht verzichten. Giovanni Malaponti: „Wir werden von den Projekten, in die die Ehrenamtlichen in Sonsbeck die Extraspenden zusammen mit viel Zeit und Herzblut investieren, berichten.“