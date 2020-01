Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Schulsozialarbeiter im Einsatz

Das Projekt „Glück auf!- Für eine starke Jugend im Revier“ wird an der Gesamtschule Osterfeld im Schuljahr 2019/20 in den zwei 7er-Klassen der Schulformwechsler umgesetzt. Im Schuljahr 2018/19 fand dieses Projekt in einer einzigen Schulformwechslerklasse statt.

Die Oberhausener Gesamtschule möchte den Schülern ermöglichen, durch „Glück auf!“ Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Die beiden Klassen werden zusätzlich zum Klassenlehrerteam von zwei Schulsozialarbeitern eng sozialpädagogisch betreut. „Der Fokus liegt auf Teambuilding, Vertrauensaufbau und dem Stärken der persönlichen Kompetenzen eines jeden Schülers“, heißt es im Konzeptpapier.