Zwei Jahre auf Bewährung für zündelnden Familienvater

Mit einer milden Strafe endete das Verfahren gegen einen 31-jährigen Oberhausener, der sich wegen einer ganzen Reihe von Brandstiftungen und Sachbeschädigungen verantworten musste. Im Urteil des Landgerichts Duisburg, dass ihn zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilte, blieb davon allerdings nicht sehr viel übrig.

Der Angeklagte hatte während des mehrtägigen Prozesses zugegeben, zwischen Januar 2015 und Februar 2017 an der Humboldtstraße und der Grenzstraße, im Süden der Innenstadt, in rund zehn Fällen gezündelt zu haben. Meist nachts hatte er Mülltonnen oder in Hausfluren herum liegende Zeitungen in Brand gesetzt. In einem Fall zerstörte er in der Filiale eines Geldinstituts an der Marktstraße einen Kontoauszugsdrucker.

Sperrmüll im Keller angezündet

Bei einem Vorfall, der sich am 21. Januar 2017 an der Humboldtstraße ereignete, hatte der 31-Jährige Sperrmüll in einem Keller angezündet. Allerdings ging die Kammer auch hier nur von einer Sachbeschädigung aus. Brandstiftung lag in den Augen der Richter nur bei einer Brandlegung an einem Müllcontainer vor, der die Hintertür eines Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft zog.

Am Bahnhof mit Freunden getrunken

Bis auf insgesamt drei Fälle stellte das Gericht die Anklagepunkte gegen den 31-Jährigen ein. Am Strafmaß hätten sie ohnedies nicht viel geändert. Denn der Alkohol hatte bei den Taten die Hauptrolle gespielt. Immer öfter hatte der Schichtarbeiter mit vermeintlichen Freunden am Bahnhof dem Alkohol zugesprochen. Die Taten waren wohl ein Hilferuf des Familienvaters. Der zog inzwischen aber die Konsequenz: Er begann eine Therapie, suchte Unterstützung bei vielen Ämtern. „Die Bemühungen des Angeklagten, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, gehen weit über das hinaus, was wir hier sonst erleben“, so der Vorsitzende. „Das Gericht erkennt das durch das Urteil ausdrücklich an.“