Zimmer ab 54 Euro pro Nacht

Das neue Haus in der Innenstadt wird künftig Arthotel Ana heißen. Es zählt zur Kategorie Drei Sterne Plus. Betreiber ist die Gesellschaft GS Star Hotels, die auch bereits das Budget-Hotel Super 8 am Centro führen.

Auf der Internetseite des Hotels, ana-hotels.com, bietet das Unternehmen die Hotelzimmer ab 54 Euro an. Neben Standard-Zimmern (21 Quadratmeter) gibt es auch Superior-Zimmer (26 Quadratmeter) und Suiten (49 Quadratmeter). Oberhausen sei „das heimliche Zentrum Nordrhein-Westfalens“, wirbt die Hotelkette.