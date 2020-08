Wo sich Reiserückkehrer in Oberhausen testen lassen können

Oberhausen. Abstrich nach dem Urlaub: Ab dem 8. August gilt die Testpflicht. So geht das Oberhausener Gesundheitsamt mit Rückkehrern aus Risikogebieten um.

Wer aus einem internationalen Risikogebiet nach Deutschland zurückkommt, muss sich auch in Oberhausen ab Samstag, 8. August, auf Covid-19 testen lassen. Der Test muss innerhalb von 72 Stunden nach Ankunft in Deutschland erfolgen. Zudem müssen sich diese Personen direkt in häusliche Quarantäne begeben und sich beim Gesundheitsamt melden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Und: Sie müssen so lange in Quarantäne bleiben, bis sie die Nachricht bekommen haben, dass das Testergebnis negativ ist.

Alternativ zu den Tests nach der Rückkehr kann auch ein negatives Testergebnis aus dem Ausland vorgelegt werden, das allerdings nicht älter als zwei Tage sein darf. Rückkehrer, die nicht aus einem Risikogebiet kommen, können sich freiwillig testen lassen. Auch für sie ist die Testung nach Angaben der Stadt kostenlos, wenn sie 72 Stunden nach Rückkehr aus dem Urlaubsgebiet erfolgt ist.

Tests in der EKO-Notfallpraxis möglich

Oberhausener Reiserückkehrer haben folgende Möglichkeiten, sich testen zu lassen: Sie können sich direkt bei ihrer Ankunft im Testzentrum des Flughafens Düsseldorf abstreichen lassen. Der Test am Flughafen kann nicht mehr durchgeführt werden, sobald der Sicherheitsbereich des Flughafens verlassen worden ist.

Alternativ können sie sich am Wochenende, 8./9. August 2020, notfallmäßig in der KV-Notfallpraxis am Evangelischen Krankenhaus Oberhausen abstreichen lassen. Eine weitere Möglichkeit für Reiserückkehrer, sich testen lassen, wird für den Samstag, 8. August 2020, durch das Gesundheitsamt Oberhausen eröffnet: In der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr kann über das Gesundheitsamt (0208 825-2570) ein Test veranlasst werden, der dann am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr vom DRK vorgenommen wird. Dieselbe Vorgehensweise gilt auch für das Wochenende 15./16. August 2020.

Zahl der Abstriche ist begrenzt

Die Anzahl der möglichen Abstriche ist allerdings auf 60 begrenzt. Ist diese Zahl überschritten, wird auf die Testmöglichkeit der KV-Notfallpraxis am EKO verwiesen.

Wer beispielsweise am Samstag anreist, kann sich auch noch am nächsten Montag und Dienstag (10./11. August) abstreichen lassen, da damit immer noch die gesetzlich vorgesehene 72-Stundenfrist gewahrt ist. Die Abstriche für Reiserückkehrer werden unter der Woche in der gewohnten Form über das Gesundheitsamt durchgeführt sowie ab der nächsten Woche (ab dem 10. August) auch über bestimmte ärztliche Praxen auf dem Stadtgebiet Oberhausen. Eine Liste von Arztpraxen, die einen Abstrich anbieten, findet man im Internet auf coronavirus.nrw/patienteninformationen an.