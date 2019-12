Witzig-schräge „Moving Krippenspielers“ bezaubern Oberhausen

Vor exakt einem Jahr brachte Matthias Schriefl mit seinen „Moving Krippenspielers“ das Jazzkarussell im rappelvollen Gdanska auf Hochtouren. Und zwar mit seiner ganz eigenen Version der Weihnachtsgeschichte samt allem Drum und Dran in kunstvoller Verpackung. Was gleichermaßen auf die an zahllosen Instrumenten tätige Musikantenschar wie auch das genial zerlegte, wohlgemerkt heimische Weihnachts-Liedgut zutraf.

Gottlob gibt’s diesen Geniestreich inzwischen auch auf klingender Scheibe als „Moving Krippenspielers Vol. 1“ (Resonando / exando-music) als perfektes Weihnachtsgeschenk für alle Liebhaber schräger Jazz-Comedy. Ehrensache also für Eva Kurowski und Dirk Balthaus, die beiden Jazzkarussell-Macher, nun auch die Fortsetzung des aberwitzigen Christmas-Spektakels im heimeligen Gdanska-Ambiente zu präsentieren. Und wieder leuchtete die mit wunderbar alpenländischem Duktus singende Geigerin Claudia Schwab als „Weihnachtsstern“, derweil Simon Rummel mit wallender Haarpracht am Flügel als „Heiliger Geist“ firmierte.

Jesus pfeift sich als freakiger Teenager ein Tütchen rein

Dass für den Südtiroler Blech-Virtuosen Michl Engl unter all den „Moving Krippenspielers“ keine andere Rolle als jene des Erzengels Michael infrage kam, war eh klar. Weil aber auch Christkinder groß werden, gab Johannes Bär, der emsig an Tuba, Posaune und mehr sich die Lunge aus dem gesegneten Leib blies, den Jesus als freakigen Teenager, der sich zwischendurch auch mal ein Tütchen reinpfeift. Was seinen Vater, den „Trompetengott aus dem Allgäu“, den Matthias Schriefl mit gewohnt genialem Gebläse verkörperte, schwer Kummer machte.

Matthias Schriefl, der „Trompetengott“ aus dem Allgäu, betraute sich als oberster Krippenspieler mit der Gottvater-Rolle. Foto: Sven Thielmann

Zumal Gott die abnehmende Zahl der Gläubigen nicht nur in Oberhausen in schwere Depressionen stürzte. Woran auch der Pope – urkomisch der dänische Hüne Kalle Mathiesen an Schlagzeug und Bass – mit seiner nassforschen Art seinen Anteil hatte. Also sahen sich die himmlischen Heerscharen unter Führung des Heiligen Geistes genötigt, Gottvater wieder aufzumuntern. Mit dem Schlachtruf „Liebe, Liebe, Liebe, Licht, Licht, Licht, Leb-ku-chen!“

Rasanter Reigen grandios inszenierter Weihnachtslieder

So jagte ein rasanter Reigen grandios inszenierter Weihnachtslieder zitatenreich quer durch die Jazzgeschichte. Die sagenhaft komischen Dialoge dazu wirkten selbst bei schlüpfrigen Wortspielen nie wirklich respektlos, enthielten vielmehr manchen nachdenklich stimmenden Fingerzeig.

Oberhausen Die ersten Jazzkarussell-Runden im neuen Jahr Auch im neuen Jahr dreht sich das Jazzkarussell weiter. Bereits am Donnerstag, 9. Januar 2020, ist das „Gerd Dudek / Martin Sasse Quartett“ im Gdanska zu Gast, wo der legendäre Tenorsaxophonist Gerd Dudek auf den Spuren von John Coltrane wandeln wird. Und am Donnerstag, 23. Januar, präsentiert der junge Saxophonist Pascal Bartoszak, aus Dorsten stammend und in Köln heimisch, seine neue CD „Common Ground“ mit reifem Modern Jazz.

Man lachte folglich immer wieder Tränen ob der unbändig-hochmusikalischen Bespaßung, die ihren optischen Höhepunkt beim virtuosen Einsatz gleich dreier Alphörner fand. Mit George Michaels famosem Weihnachtsheuler „Last Christmas“ als Klatschmarsch quer durchs begeistert mitsingende Publikum endete das schräge Jazz-Spektakel der „Moving Krippenspielers“ nach gut zwei Stunden – wie im Vorjahr – in lautstarkem Jubel.