Wilde Müllkippen direkt melden

Oberhausen versucht seit vielen Jahren, das steigende Ausmaß an illegalen Müllkippen – ob in Wäldern, an Brachfeldern oder rund um die Container-Standorte – einzudämmen. 2015 etwa entdeckte Oberhausen 1320 wilde Müllkippen, ein Jahr später waren es schon über 1500.

Unter der Rufnummer 0208 825-7777 kann man der Stadt eine wilde Müllkippe melden – oder man schreibt eine Mail an: beschwerde@oberhausen.de. Wer die „Abfall WBO“-App auf seinem Smartphone hat, kann unter dem Menüpunkt „Extras“ wilde Kippen samt Bild aber auch den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen (WBO) direkt anzeigen.